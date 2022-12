La espalda será la parte más sensible de tu cuerpo. Ten cuidado. No tomes decisiones precipitadas porque podrías equivocarte. Sé siempre sincero con tus sentimientos y no tendrás nada que temer.

Amor: Las malas rachas amorosas siempre acaban.

Dinero: Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión.

Trabajo: En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes.

Salud: Necesita unas pequeñas vacaciones.