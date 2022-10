No te excedas con la comida y menos con los postres que no te sientan bien. Como has sido muy hormiguita, no vas a tener problemas de liquidez. La diplomacia es una virtud que te convendría ejercitar cada vez más.

Amor: Recibirá de su pareja afecto y comprensión.

Dinero: La economía familiar se recupera, su pareja encuentra trabajo.

Trabajo: Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional.

Salud: El ejercicio, en contacto con la naturaleza, es fuente de salud.