Acude al médico cuando sea necesario, pero no caigas en la hipocondria. Ahorrar está bien, pero no es necesario llevar una vida tan austera. No te precipites, sobre todo si no lo tienes del todo claro.

Amor: Está en un momento en que puede enamorarse.

Dinero: Gaste menos dinero en el hogar y disfrútelo en algún viaje.

Trabajo: Será intensa la actividad laboral.

Salud: Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones.