Santoral, 21 de noviembre

Santa Piedad y Presentación de la Virgen María.

Frase del día:

«Todo en esta vida es dura pero siempre es así al principio luego la persona que se vuelve dura eres tú.»

Tu nombre habla de ti, hoy «Lara«:

Lara fue el nombre de una náyade o ninfa del agua, fue muy famosa por exuberante belleza aunque tuvo grandes conflictos por no saber guardar secretos y por su palabrería. Júpiter la castigo a mudez profunda motivado a su discrecionalidad, ya que ella no vaciló en decir a Juno los devaneos de Júpiter con la ninfa Yuturna.

Aries, del 21 de marzo al 20 de abril



Amor: Céntrese en el presente y en sus proyectos de familia.

Dinero: Superará sin problemas los gastos extras que se avecinan.

Trabajo: Se reconocerá su valía mediante un merecido ascenso.

Salud: Si no supera su depresión, vaya al psicólogo.

Ver más sobre Aries …

Tauro, del 21 de abril al 21 de mayo



Amor: Gran complicidad con su seres queridos.

Dinero: Ayude económicamente a esa persona que lo necesita.

Trabajo: No se lleve los problemas laborales a casa.

Salud: Moderación con las comidas.

Ver más sobre Tauro …

Géminis, del 22 de mayo al 21 de junio



Amor: Con los amigos, recordará momentos del pasado.

Dinero: Pida consejo antes de malgastar su dinero.

Trabajo: En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso.

Salud: Una dieta equilibrada le ayudará a mejorar su salud.

Ver más sobre Géminis…

Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio



Amor: Se alegrará de acudir a una reunión social.

Dinero: Momento idóneo para comenzar un plan de ahorro.

Trabajo: Oportunidad de ascender profesionalmente.

Salud: Haga pilates, fortalece el espíritu.

Ver más sobre Cáncer …

Leo, del 23 de julio al 22 de agosto



Amor: Estará más sensible y emotivo que de costumbre.

Dinero: No tome decisiones precipitadas en lo financiero.

Trabajo: El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba.

Salud: Sentido del humor y espíritu constructivo.

Ver más sobre Leo …

Virgo, del 23 de agosto al 23 de septiembre



Amor: Irradiará una simpatía natural que resultará irresistible.

Dinero: Se siente satisfecho con su economía.

Trabajo: Elija cuidadosamente a sus socios para el futuro.

Salud: Ligeros dolores en las manos.

Ver más sobre Virgo …

Libra, del 24 de septiembre al 23 de octubre



Amor: Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja.

Dinero: Está gastando como si fuera millonario y no lo es.

Trabajo: Actividad laboral interesante.

Salud: Unas sesiones de relajación no le vendrán nada mal.

Ver más sobre Libra …

Escorpio, del 24 de octubre al 22 de noviembre



Amor: Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse.

Dinero: Su imaginación le saca de los apuros económicos.

Trabajo: Impedimentos para desarrollar sus funciones en la empresa.

Salud: Esa caída alterará su ritmo de vida.

Ver más sobre Escorpio …

Sagitario, del 23 de noviembre al 21 de diciembre



Amor: Reencuentro con un antiguo amigo.

Dinero: Valore si prefiere enfrentarse a un familiar o perder dinero.

Trabajo: Sus compañeros hablan muy bien de usted.

Salud: Su espalda necesita una puesta a punto y más descanso.

Ver más sobre Sagitario …

Capricornio, del 22 de diciembre al 20 de enero



Amor: Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Dinero: En cuestiones de dinero, se presenta un día prometedor.

Trabajo: Evite las rivalidades en su trabajo.

Salud: Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

Ver más sobre Capricornio …

Acuario, del 21 de enero al 20 de febrero



Amor: Jornada que le permite recomponer su relación.

Dinero: No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros.

Trabajo: Su creatividad le ayudará a ascender en el trabajo.

Salud: Gozará de un buen estado físico y mental.

Ver más sobre Acuario …

Piscis, del 21 de febrero al 20 de marzo



Amor: El amor le ayuda a romper con la rutina, se sentirá feliz.

Dinero: Tiene problemas económicos debido a su falta de previsión.

Trabajo: Esa nueva tarea le catapultará a un ascenso seguro.

Salud: Practique un deporte que le guste, active su cuerpo.

Ver más sobre Piscis …