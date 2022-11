Un poco de ejercicio y una dieta equilibrada son esenciales para tu bienestar. No gastes más de lo necesario. Has de ser previsor y moderado. Está bien que reclames tu libertad, pero no te extralimites.

Amor: Día complicado en el entorno familiar.

Dinero: Controle su maltrecha economía.

Trabajo: La entrada de un trabajo nuevo le absorberá.

Salud: Oportuno descansar todo lo que pueda por la noche.