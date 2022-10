Intenta dominar tus nervios y no te dejes arrastrar por las situaciones de estrés, porque esto podría repercutir en tus relaciones afectivas. Si tienes sentido común y no te precipitas, las cosas irán fluyendo y no tendrás sorpresas inesperadas.

Amor: No espere a que su pareja le pida explicaciones.

Dinero: Con el dinero ahorrado puede permitirse algún caprichillo.

Trabajo: Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros.

Salud: El aire libre es un buen aliado contra la depresión.