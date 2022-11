No seas hipocondríaco, pero acude al médico cuando lo necesites. Ser previsor está muy bien, pero no peques de demasiada austeridad. Intenta no caer en la monotonía y la apatía. Busca nuevos estímulos.

Amor: Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones.

Dinero: Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable.

Trabajo: Buen día para enviar el currículum.

Salud: Si tiene molestias en los oídos, no deje de ir al médico.