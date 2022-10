No vas a tener grandes sobresaltos en lo relativo a las cuestiones económicas porque eres previsor. En cuanto a la salud, es fundamental que cambies algunos hábitos que no son

del todo saludables. No estaría nada mal que comenzaras a hacer ejercicio y a dormir un poco más.

Amor: El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares.

Dinero: Hoy recupera un dinero perdido.

Trabajo: Antes de rechazar un trabajo, medítelo tranquilamente.

Salud: Bajo de moral, hable con sus amigos.