En los últimos días has estado estresado por cuestiones que tienen una solución más sencilla de lo que a priori podría parecer. Nuestro consejo es que seas paciente, esperes tu oportunidad

y no te desesperes si no alcanzas tus metas tan pronto como querrías.

Amor: Buen momento para hacer declaraciones de afecto.

Dinero: Las extravagancias en las compras no son aconsejables.

Trabajo: Intente mejorar sus condiciones laborales.

Salud: Refuerce su sistema inmunológico.