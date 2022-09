A nivel sentimental las cosas no te han ido como te hubiera gustado, quizás por un exceso de impaciencia. Poco a poco irás encontrando las respuestas que no acaban de llegar y te darás

cuenta de que los acontecimientos no se pueden forzar sino que fluyen.

Amor: Debe ceder para armonizar con la persona amada.

Dinero: Siga con el control de gastos.

Trabajo: Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo.

Salud: Ágil y con energía suficiente para hacer lo que le apetezca.