La sinceridad es la garantía para que no te lleves decepciones con las que no contabas. Si obras

con honestidad no tendrás nada que temer. También dormirás mucho más relajado y no tendrás quebraderos de cabeza absolutamente prescindibles. Estás de enhorabuena.

Amor: Agobio por cuestiones del corazón.

Dinero: Oportunidad de aumentar su economía, no la deje pasar.

Trabajo: Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo.

Salud: Su cuerpo no está a punto, descanse más.