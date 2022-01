San Luciano y San Raimundo.

El secreto de los ganadores es crear sus propias expectativas antes de comenzar a luchar por ellas.



Amor: Organice una cenita romántica.

Dinero: Su intuición le ayuda a resolver problemas financieros.

Trabajo: Un amigo puede tener la clave de su éxito profesional.

Salud: No deje que esos dolorcillos le impidan hacer su vida.

Amor: Hoy Cupido le hará una visita.

Dinero: Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes.

Trabajo: El trabajo en equipo siempre consigue buenos resultados.

Salud: No abuse de los medicamentos para dormir.

Amor: Se interesará por aquella persona que se insinuó hace tiempo.

Dinero: Problemas con alguien que le ayuda a ganar dinero.

Trabajo: Laboralmente, le darán nuevas responsabilidades.

Salud: Los nervios se adueñan de toda su energía.

Amor: Nadie debe perturbar su estabilidad emocional.

Dinero: Momento para la planificación de sus gastos.

Trabajo: En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes.

Salud: Si nota molestias de tipo óseo o muscular, vaya al médico.

Amor: Sentimientos expansivos, alegría y felicidad.

Dinero: Los negocios pueden ser adversos para usted.

Trabajo: Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos.

Salud: Mímese, necesita mayores cuidados de los que cree.

Amor: Para triunfar en el amor es preciso una mayor entrega.

Dinero: Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir.

Trabajo: Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto.

Salud: Hoy se encuentra pletórico con su salud.

Amor: Alguien en quien ha confiado le va a fallar.

Dinero: Tome medidas para conseguir sus objetivos económicos.

Trabajo: Con organización, la producción será mayor.

Salud: Modérese con lo que come fuera de casa.

Amor: Proponga una actividad no habitual a su pareja.

Dinero: Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo.

Trabajo: Valore las oportunidades profesionales y decida.

Salud: Sería saludable un fin de semana casero.

Amor: Se siente radiante y así atraerá a más de una persona.

Dinero: Su economía va muy bien.

Trabajo: Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo.

Salud: Su buena salud dependerá de su humor.

Amor: Esa persona que le quita el sueño le corresponde.

Dinero: Ha gastado más de la cuenta y va a arrepentirse.

Trabajo: Aproveche las oportunidades laborales que le surjan.

Salud: Su naturaleza resiste perfectamente su ritmo de vida.

Amor: No discuta con su pareja en público, causará mala impresión. Dinero: Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse.

Trabajo: Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo.

Salud: Susceptible a los contagios víricos.

Amor: Posibilidad de vivir un amor muy excitante.

Dinero: Alguien que le quiere compartirá un premio económico con usted.

Trabajo: Buen día para pedir aumento de sueldo.

Salud: Tensión nerviosa y falta de sueño, descanse más.

El nombre de Inma, qué significado tiene

Inma es un nombre que realmente no está completo, el verdadero nombre de pila es Inmaculada, pero como ya estamos en el siglo XXI podemos ver mucho estas cosas. Como es entendible Inma no proviene más allá de Inmaculada, así que podemos olvidarnos de ir a la antigua Grecia o buscar significados germanos o del extinto latín. No obstante todas las Inma tienen dos características únicas de ellas y no de las Inmaculadas. Estas últimas, lo podemos leer en todos los sitios web, son atrevidas y de mente positiva, pues el nombre que nos corresponde hoy no es solo atrevida, sino que limita en lo osado y la nobleza sobrepasa todo lo demás.