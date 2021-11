Tu nombre habla de ti:

Magali significa “Perla” o “hermosa perla” según la traducción del griego. Y como a las perlas, pues a ella hay que ganársela en todo sentido. De forma muy común puede ser una piedra fría todo el tiempo mientras no intentes ganarse su amistad, compresión o cariño y a ella le dará igual si lo haces o no, tú serás quien dé el primer paso y ella se limitará a ser recíproca o no.

Magali es un nombre que encontramos mucho en las novelas mexicanas y colombianas, puede ser coincidencia o no, pero siempre hace de secretaria mala o tonta y esas características no son características originales o verdaderas en la vida real sobre ella.

Santoral:

Santa Eusebia, Santa Merudina, Santa Elfelda, San Narciso y Santa Ermelinda.

Frase del día:

En la vida debes hacer lo que te parezca correcto, después de todo nadie está en tu lugar.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Éxito total en el aspecto sentimental.

Dinero: Jornada de sequía económica; cuidado con lo que gasta.

Trabajo: Posponga sus ideas laborales para otro momento.

Salud: La mayoría de sus males radican en su vida sedentaria. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Para que sus deseos amorosos se cumplan, sea paciente.



Dinero: Los asuntos económicos marcharán mejor.

Trabajo: No permita que se le acumulen las tareas.

Salud: En lo relativo a la salud, va bien todo. Ver más sobre Tauro…

Géminis

T22 mayo-21 junio



Amor: Atienda los consejos de su pareja.



Dinero: Puede permitirse especular un poco con sus finanzas.

Trabajo: La suerte se va a concentrar en el área profesional.

Salud: Bailar puede ser una actividad idónea. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Pida ayuda psicológica para abordar sus problemas amorosos.

Dinero: En la economía, todo irá sobre ruedas.

Trabajo: Actúe con decisión y mejorarán sus relaciones laborales.

Salud: Las largas caminatas le sentarán muy bien. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Nubarrones se ciernen en torno al amor.



Dinero: Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos.

Trabajo: Se enfrentará en el trabajo a gente con pocos escrúpulos.

Salud: Su sonrisa le agradecerá una visita al dentista. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Hoy conocerá a alguien muy interesante.

Dinero: Su economía va a sufrir varios reveses inesperados.



Trabajo: Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas.

Salud: Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Algunas dosis de autoestima le vendrán muy bien en el amor.



Dinero: Haga un análisis de sus cuentas, es necesario.



Trabajo: Sea meticuloso con su trabajo y cuide los detalles.

Salud: Vaya de excursión, cambiar de aires es saludable. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Va a hacer gala de su fama de enamoradizo.



Dinero: En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia.

Trabajo: No es buen día para las negociaciones con sus superiores.

Salud: Sentirá cansancio, pare un poco. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Hará las paces con un pariente del que se distanció.

Dinero: Puede sufrir un pequeño bache económico.



Trabajo: En su trabajo, no parará ni un momento.

Salud: El hierro es necesario para el organismo, vigílelo. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá.



Dinero: Los problemas económicos disminuyen.

Trabajo: La jornada laboral de hoy será agotadora.

Salud: Va a tener que cuidarse más. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: La imaginación es muy importante, también en el amor.



Dinero: Sus ahorros están en vías de extinción.



Trabajo: Comente a su superior el problema laboral que le obsesiona.

Salud: Un viaje mejorará sus molestias corporales. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Desengaño amoroso.



Dinero: Problemas con el cajero automático.

Trabajo: Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales.

Salud: Los cuidados que se dispensa le mantienen en forma. Ver más sobre Piscis…