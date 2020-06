“Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única.”, decía Jorge Luis Borges. Cada uno de nosotros es único, tiene una fuerza, energía y determinación que lo caracterizan.

Si quieres saber más sobre el amor o ti mismo, no lo dudes el horóscopo de hoy te podrá marcar al camino hacia el éxito.

Aries

En tus manos está una importante toma de decisiones. Será mejor que te pongas a trabajar en ti mismo y te olvides de los demás.



Salud: Prestas demasiado atención al reloj, a veces es bueno dejarlo en casa.

Amor: Cupido te tiene un poco de manía, hoy puedes recibir uno de esos flechazos que no terminas de entender hasta que pasan.

Dinero: El dinero es un bien que parece que llega a tus manos para desaparecer por arte de magia, cuidado con las compras online.



Trabajo: Te puedes ganar muy bien la vida por cuenta propia, plantéate ese cambio.

Ver más sobre Aries…

Tauro

Tus sueños pueden ser especialmente perturbadores este día, te costará entender qué te intenta decir el subconsciente.



Salud: Cuidado con los resfriados, en esta época del año son una constante.

Amor: Si todas las personas que se acercan a ti hoy quieren algo más, tendrás que replantearte tu relación. Atraerás a quien te lo propongas.

Dinero: Las tarjetas de crédito son tu peor enemigo. Por mucho que quieras controlar tu dinero, con ellas es más complicado.



Trabajo: No caigas en la tentación de salir antes del trabajo, te puede perjudicar.

Ver más sobre Tauro…

Géminis

La dualidad de tu signo saldrá a la luz en muchos aspectos, será mejor que no tomes ninguna decisión, podrías cambiar de opinión al momento.

Salud: Serás el cuidador de un miembro de tu familia que te necesitará hoy.

Amor: Te costará saber si hay alguien cerca de ti que merezca la pena, hoy serás especialmente exigente con las personas que quieran buscar tu corazón.

Dinero: Eres un especialista encontrando chollos, pero no siempre lo son. Pagarás de más por algo que podrías tener por menos dinero.

Trabajo: Te parecerá injusto que otras personas estén al mismo nivel que tú sin hacer nada.

Ver más sobre Géminis…

Cáncer

La luna es tu regente, con ella llega la máxima esplendor de tus sentimientos, hoy las lágrimas estarán aseguradas con el paso de las horas.



Salud: Debes tener cuidado con las comidas copiosas ya que tu estómago está delicado.

Amor: Conocer a alguien sin buscarlo te ha pasado en numerosas ocasiones, pero nunca habías sentido un flechazo tan grande como hasta ahora.

Dinero: La gestión de tu dinero debes hacerla tú mismo, si delegas en terceras personas deberás aceptar algunas consecuencias de este acto.



Trabajo: Te gusta tu trabajo, aunque puede que te estés planteando hacer un ligero cambio.

Ver más sobre Cáncer…

Leo

No es momento de forzar nada, sino de aceptar. Tu energía se dispersa por el universo y con ella algunas ideas que pensaban que nunca llegarían.

Salud: Es momento de cuidar un poco más la alimentación, el café podría perjudicarte.

Amor: Tienes la capacidad de atracción en sus niveles máximos, si estás buscando pareja hoy será el momento adecuado para salir con esa finalidad.

Dinero: Quieres aparentar tener más de lo que tienes y eso puede pasarte factura. No tienes nada que demostrar, es más importante vivir sin tantas deudas.



Trabajo: Tu empresa se estará planteando hacer algunos movimientos de personal necesarios.

Ver más sobre Leo…

Virgo

Deja a un lado tanto perfeccionismo, no merece la pena si con tantas exigencias estás alejando a personas realmente válidas de tu vida.



Salud: Tu espalda sufre más de lo debido, no hagas demasiados esfuerzos.

Amor: En el amor eres más apasionado de lo que aparentas, hoy le darás una valiosa lección a alguien que no te conoce lo suficiente.

Dinero: Tener un trabajo no es sinónimo de tener dinero, al contrario, puede que estés ganando menos de lo que gastas.

Trabajo: La puntualidad es una buena arma, pero no sirve de nada si no tiene recompensa.

Ver más sobre Virgo…

Libra

Este día lo recordarás como uno en los que ciertas revelaciones llegarán hasta ti. Tus sospechas acabarán siendo ciertas, aunque te duela, tendrás razón.



Salud: El agotamiento es algo que puede llegar a tu vida y que traerá algunas consecuencias.

Amor: La infidelidad puede ser un problema que deberás afrontar, no puedes hablar de ella sin haberte enfrentado a una situación similar.

Dinero: Puede que descubras una pequeña herencia con la que no contabas, te dará un pequeño respiro, pero será mejor que no te confíes.



Trabajo: Trabajas tantas horas que realmente no eres capaz de contabilizar tus números.

Ver más sobre Libra…

Escorpio

Estás en una fase lunar excepcional, la claridad de ideas que te proporcionará la luna te hará lanzarte a tomar algunas decisiones que serán necesarias.

Salud: Empieza el día con energía, el desayuno es una de las comidas más importantes.

Amor: Estás siguiendo la senda de alguien que es tu ejemplo, pero cuidado, esa imagen que te has montado en la cabeza puede que no sea real.

Dinero: No temes que te falte el dinero, pero sí sufrirás por amigos y conocidos. Hoy eres capaz de montar una ONG para ayudarles.

Trabajo: El día solo tiene 24 horas, no intentes estirar tanto tu horario laboral para ganar más.

Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

La inteligencia que posees es una buena carta de presentación, pero no es lo único que te hace ser especial, hoy descubrirás otra de tus cualidades.

Salud: La tristeza es una de tus peores enemigas, detrás de ella se esconde la depresión.

Amor: La paciencia en temas sentimentales es algo que te hace mucho bien, pero tiene un límite, estarás cansado de esperar un cambio.

Dinero: Tienes la capacidad de buscar formas de gastar el dinero sin apenas haberlo ganado, no estires más el brazo que la manga.



Trabajo: Afrontar un cliente complicado es algo que te permitirá ver la doble cara de algunos.

Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Avanzar hacia un futuro que desconoces te provoca inestabilidad. Será mejor que dejes de pensar en todo lo malo que pudiese pasar.

Salud: No puedes controlar algunos problemas externos, céntrate solo en ti mismo.

Amor: Tienes un sexto sentido a la hora de conocer a algunas personas. Nada más ver a ese alguien sabrás si existe o no compatibilidad.

Dinero: Sueles tener siempre una buena cantidad de dinero en el banco, pero te empezarás a preocupar cuando veas que ha ido disminuyendo.

Trabajo: El trabajo no está asegurado para nadie, no le des tanta importancia a la incerteza.

Ver más sobre Capricornio…

Acuario

El día amanecerá con todas las opciones posibles, de ti dependerá que las puedas poner en práctica o no. Decide qué hacer.



Salud: La salud de tu cuerpo estará asegurada si sigues las recomendaciones de los especialistas.

Amor: Tienes un lío montado en tu cabeza que no termina de hacer limpio. Será mejor que hoy despejes un poco alguna de tus dudas.

Dinero: Estás en pleno proceso de reconversión, es normal que tengas que hacer más de una inversión necesaria. No te preocupes en exceso.



Trabajo: Te encantaría no ir al trabajo hoy, pero debes sacrificarte para conseguir tus sueños.

Ver más sobre Acuario…

Piscis

Estás en plena campaña emocional. Puedes hacerte más de un cartel o escribir las frases que vienen a tu mente para marcar bien tus ideas.



Salud: Estás cambiando de hábitos, aunque no te esfuerzas lo suficiente para poder instaurarlos.

Amor: La renovación de algunas ideas se hará visible con cambios en el amor. Una relación abierta puede que no te parezca tan mal.

Dinero: Podrás encontrar en manos de una persona de tu entorno una solución rápida a tus problemas, un préstamo con pocos intereses sería interesante.



Trabajo: Los trabajos que has realizado hasta ahora no tendrán nada que ver con el que empiezas.

Ver más sobre Piscis…