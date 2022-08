Las noticias buenas se vienen sucediendo, una detrás de otra, en los últimos días. Son consecuencia de tu manera de entender la vida, de que siempre ves el vaso medio lleno y de que no te has desanimado cuando las cosas no han ido precisamente bien. Lo mejor es que tu bienestar no dependa de ningún estímulo externo.

Amor: Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia.

Dinero: Deberá tomar una determinación con ese posible negocio.

Trabajo: Demasiadas responsabilidades laborales.

Salud: Hable con su médico de ese cansancio.