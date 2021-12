Santoral, 31 de diciembre

Santa Nominanda, Santa Melania, Santa Flor y San Silvestre

Frase del día:

Recuerda que tu felicidad no depende de nadie, ni de ninguna circunstancia, ya que todo depende de ti.

Tu nombre habla de ti:

La persona con el nombre Indira tiene una personalidad muy impulsiva con sus reacciones emocionales y amorosas.

Indira es una mujer rebelde y se impone a cualquier disciplina que le impongan arbitrariamente. Esto hace que su carácter sea valiente y le gusta correr riesgos.

En la búsqueda por su trascendencia personal, hace que quiera relaciones muy íntimas para poder proyectar su emotividad.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos.

Dinero: Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato.

Trabajo: La intuición le salvará de esos problemas laborales.

Salud: Las energías le están abandonando, no se agote.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: La diferencia de edad puede ser un hándicap en su relación.

Dinero: Buen día para dar comienzo a nuevos negocios.

Trabajo: Sus propuestas de trabajo serán bien recibidas.

Salud: Le acecha un malestar físico, pero será leve.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Procure demostrar más comprensión hacia sus familiares.

Dinero: No se exponga a riesgos económicos.

Trabajo: Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada.

Salud: No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Su alegría será un fuerte reclamo para el sexo opuesto.

Dinero: Se jugará mucho en una operación financiera.

Trabajo: Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere.

Salud: La falta de interés a la hora de alimentarse es peligrosa.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Pasará muy buenos ratos con un viejo amigo.

Dinero: Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores.

Trabajo: Está de suerte, tendrá un aumento de categoría laboral.

Salud: El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Debido a su carácter alegre la gente se le acercará.

Dinero: El aumento de sueldo le permitirá pedir un préstamo.

Trabajo: Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos.

Salud: Gozará de un buen estado físico y mental.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Día muy nostálgico recordando un amor.

Dinero: Consulte a un experto en asuntos financieros.

Trabajo: Puede dedicarse a proyectos laborales que le gustan más.

Salud: Hoy será un día intenso, así que intente controlar sus nervios.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: El romanticismo está llegando a las nubes.

Dinero: Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos.

Trabajo: Un buen análisis le conducirá a buenos logros profesionales.

Salud: En el hogar, conseguirá el descanso que necesita.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Comparta con amigos y familiares su tiempo libre.

Dinero: Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión.

Trabajo: No se deje ver demasiado por los pasillos de la oficina.

Salud: Hace poco tiempo que cuida su salud, tenga paciencia.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Su pareja le hará más caso y eso le encantará.

Dinero: Tenga cuidado, gasta demasiado dinero.

Trabajo: Defienda esos proyectos laborales, son interesantes.

Salud: Extreme las precauciones respecto a la higiene.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: No provoque discusiones sin sentido con su pareja.

Dinero: Van a llegar unos pagos que no esperaba.

Trabajo: En el trabajo, pondrá al día los temas pendientes.

Salud: Una buena pedicura es lo que usted necesita.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Su pareja le sumirá en el desconcierto.

Dinero: Gastos imprevistos relacionados con el hogar.

Trabajo: Tendrá que superar obstáculos profesionales.

Salud: No quiera curarse con medicamentos sin control.

