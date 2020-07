“Lo que el ajedrez enseña, es que hay que permanecer con calma y pensar si realmente es buena idea la jugada que haremos”, dijo Stanley Kubrick. En cierta manera ese es uno de los secretos de su éxito, estar preparado para afrontar una jugada maestra que puede ser la ganadora. El horóscopo te ayudará a entender mejor este tablero de ajedrez que es la vida.

Aries

A veces es bueno alejarse de alguien para poder volver hacía él con más fuerza, todo lo bueno vendrá después.



Salud: Podrás dar lecciones de alimentación saludable, pero hoy incumplirás tus normas.

Amor: La distancia te ha venido muy bien, en todos los aspectos has podido conocer mejor a esa persona y puede

Dinero: No fuerces demasiado la máquina, no tienes ninguna barita mágica que te permitirá obtener más dinero.



Trabajo: Cuidarás de tus compañeros, sabes lo importante que son para ti y tu trabajo.

Tauro

Te sentirás como si estuvieras haciendo lo imposible hoy, demasiado expuesto a una serie de críticas.



Salud: En este mundo nada es fijo, incluida la salud que puede ir y venir según te expongas a la enfermedad.

Amor: El amor siempre tiene sus cosas buenas y malas, pero en esencia debes estar preparado para ambas.

Dinero: Las fuerzas se irán equilibrando para darte un poco de alegría y más dinero en el banco hoy.



Trabajo: Te estarás preguntando qué habrás hecho para no tener la estabilidad que te mereces.

Géminis

Te estarás lanzando hacía un camino de rosas, pero cuidado, detrás de esa belleza se esconden espinas.

Salud: Tendrás que seguir esforzándote si quieres ver resultados a corto plazo, sigue moviéndote.

Amor: El amor no debería doler, todo lo bueno que quieres que llegue lo hará en ese preciso momento.

Dinero: Las cosas buenas siempre se dicen las primeras y las malas son las que tardan un poco más en llegar.

Trabajo: Quedarte sin uno de tus clientes principales puede llegar a ser algo terrible para ti, el dinero se irá.

Cáncer

Has pecado siendo una persona demasiado reservada, ahora ya no hay vuelta atrás tendrás que aceptarlo.



Salud: No hay tiempo de todo lo que quieres hacer en un solo día, organízate un poco mejor.

Amor: Es imposible que un rayo caiga dos veces en un mismo lugar, tendrás que asumirlo hoy que no volverá.

Dinero: Conseguir un buen trato después de una venta que ha sido negativa para ti puede ser algo necesario.



Trabajo: La venta de productos de segunda mano puede darte un extra que necesitarás hoy.

Leo

El león que llevas dentro querrá salir a la luz, cuidado porque puedes llegar a ser especialmente peligroso.

Salud: Podrás seguir actuando en una misma dirección sin descanso, tienes la clave de tu salud.

Amor: En cualquier parte de ti mismo se esconde un amor verdadero, te quieres y deseas compartirlo con el mundo.

Dinero: No hay dinero que sea capaz de hacerte avanzar en tus proyectos en este momento, tendrás que esperar.



Trabajo: Las circunstancias no son las más adecuadas, tendrás que intentar adaptarte en la medida de lo posible.

Virgo

Estos procesos que puedes iniciar hoy tendrán consecuencias inesperadas, puede que te hagan sentirte mejor.



Salud: Podrás avanzar con alguien de tu entorno, busca aliados para hacer ejercicio.

Amor: El amor es un calmante natural que te hace ver el mundo con otros ojos, aprovecha lo que tienes.

Dinero: En el dinero siempre hay un punto extra que puede hacerte algo de daño, especialmente si lo pierdes.

Trabajo: Puedes vivir con menos, siempre y cuando puedas enfrentarte a una serie de inconvenientes.

Libra

Este día puede ser el inicio de algo realmente maravilloso, es momento de que te pongas las pilas.

Salud: Te sentirás un poco mareado, el calor nunca te ha sentado del todo bien y menos en estos tiempos.

Amor: Vas a afrontar una decisión importante y del todo necesaria, el amor merece un poco de atención.

Dinero: Las cifras pueden llegar a ser un solo número, te importará más no ser capaz de dominarlos.



Trabajo: Estás en vías de poder atender a tus clientes mucho mejor, pide paciencia y ofrece descuentos.

Escorpio

El pasado puede afectarte de lleno, no estás dispuesto a hacer daño a nadie que no se lo merezca.

Salud: Emprender un autoconocimiento interior necesario te servirá de muchas cosas.

Amor: Tus sentimientos son los que son y eso es algo que realmente no puedes cambiar, pase lo que pase.

Dinero: Hay una buena cantidad de dinero que te espera, pero debes ser capaz de jugar bien tus cartas.

Trabajo: Conocer a alguien importante en el trabajo te hará sentirte especialmente bien.

Sagitario

En un momento en el que el fuego parece que se apaga, siempre hay tiempo para reactivarlo.

Salud: Existirá siempre un plus que te hará perder la calma, es cuestión que lo aceptes.

Amor: Las conexiones son las que son, o hay feeling o es posible que nunca esté, por mucho que te pese.

Dinero: El dinero se convierte en el elemento principal de un contrato, no hay nada más allá de esta cifra.



Trabajo: Tu empresa puede llegar a ser un pequeño oasis en medio de una inesperada tormenta.

Capricornio

Tu cabeza no dejará de darle vueltas a un solo nombre, será por alguna razón importante.

Salud: Es bueno que evites que la ansiedad acabe llegando a tu vida, no merece la pena.

Amor: Estás en vías de alzarte con el triunfo indiscutible, pero para ti no es suficiente y te pones trabas a ti mismo para evitar ganar.

Dinero: Pensar en un futuro negocio puede hacerte inmensamente feliz, aprovecha cualquier ocasión.

Trabajo: El trabajo es siempre tu mejor arma para combatir a cualquiera que quiera hacerte daño.

Acuario

Estás en vías de encontrar un camino correcto y directo hacia uno de tus sueños, no te pares.



Salud: Esa especie de dolor que tienes puede tener consecuencias inesperadas, míralo bien.

Amor: Es momento de hacer un pequeño examen, si eres capaz de pasarlo, puedes llegar muy lejos.

Dinero: Hay siempre un pero en todo lo que haces, está bien disfrutarlo, pero necesitarás una compensación económica.



Trabajo: Tu trabajo ideal puede estar esperándote al otro lado de la esquina sin problemas.

Piscis

Si empiezas a buscar a buenos aliados, puedes llegar mucho más lejos de lo que esperabas.



Salud: Calma un poco tus pensamientos antes de que sea tarde, no te adelantes a nada.

Amor: En tus miedos estará la puerta hacia la verdadera felicidad, avanza en todo lo que tienes.

Dinero: No cuentes o no te adelantes, antes de tenerlo todo bien atado no digas el dinero que tendrás.



Trabajo: La oferta laboral que vas a tener hoy puede llegar a cambiarte la vida financiera.