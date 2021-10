Tu nombre habla de ti:

Magali significa “Perla” o “hermosa perla” según la traducción del griego. Y como a las perlas, pues a ella hay que ganársela en todo sentido. De forma muy común puede ser una piedra fría todo el tiempo mientras no intentes ganarse su amistad, compresión o cariño y a ella le dará igual si lo haces o no, tú serás quien dé el primer paso y ella se limitará a ser recíproca o no.

Magali es un nombre que encontramos mucho en las novelas mexicanas y colombianas, puede ser coincidencia o no, pero siempre hace de secretaria mala o tonta y esas características no son características originales o verdaderas en la vida real sobre ella.

Santoral:

Santa Eusebia, Santa Merudina, Santa Elfelda, San Narciso y Santa Ermelinda.

Frase del día:

En la vida debes hacer lo que te parezca correcto, después de todo nadie está en tu lugar.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Día agradable en lo referente a asuntos sentimentales.

Dinero: Procure no hacer gastos innecesarios durante este día.

Trabajo: Está desanimado con el trabajo, sea más positivo.

Salud: Momento físico óptimo. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Buen día para un encuentro amoroso.



Dinero: Tendrá que tomar una decisión económica importante.

Trabajo: Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta.

Salud: Por su salud, evite las grasas y los dulces. Ver más sobre Tauro…

Géminis

T22 mayo-21 junio



Amor: Le conviene disfrutar más con sus amigos.



Dinero: Controle su afán consumista y reduzca sus gastos.

Trabajo: Tiene gran prestigio entre sus compañeros de trabajo.

Salud: No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Su relación afectiva se afianza poco a poco.

Dinero: Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue.

Trabajo: Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional.

Salud: Un poco débil, cambie sus hábitos diarios. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: La pareja necesita una labor diaria de diálogo y comprensión.



Dinero: Recuerde, una pequeña donación salva vidas en muchos países.

Trabajo: La mala organización le hace perder tiempo en su trabajo.

Salud: Le dolerán los pies por su gran actividad. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: La pasión jugará un papel muy importante en su vida.

Dinero: Preste atención a su economía.



Trabajo: Le vendría bien independizarse laboralmente.

Salud: Agotado emocionalmente, le conviene descansar. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Mal día para llevar a cabo proyectos amorosos.



Dinero: Gaste un poco más de dinero en divertirse.



Trabajo: Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio.

Salud: Su organismo comienza a resentirse. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Las suspicacias con su pareja no son adecuadas.



Dinero: Las cuestiones económicas no son favorables.

Trabajo: Dudará de su capacidad para desempeñar un nuevo cargo.

Salud: Si tiene alergia, no olvide su medicación. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Piensa que nadie le comprende y no es cierto.

Dinero: Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones.



Trabajo: No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso.

Salud: Se encuentra bien, aunque un poco agotado. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa.



Dinero: Ponga al día todos sus pagos: facturas, hipotecas, etc.

Trabajo: Por fin decide completar su formación profesional.

Salud: Cuidado con las articulaciones. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Su gran magnetismo atraerá a todo tipo de personas.



Dinero: Goza de una mayor estabilidad financiera.



Trabajo: La tónica en el trabajo sigue siendo buena.

Salud: Los nervios le pueden jugar una mala pasada. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Escuche al mundo que le rodea, hay gente que le necesita.



Dinero: Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos.

Trabajo: En su trabajo, no firme nada sin estar asesorado.

Salud: Necesita mejorar su alimentación y descansar más. Ver más sobre Piscis…