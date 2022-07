Esta semana transcurrirá con tranquilidad y sin sobresaltos, lo que no deja de ser una excelente noticia, ya que últimamente has estado un poco nervioso. Lo mejor es que te dejes llevar en todo momento por tus apetencias y no pienses en exceso en el futuro.

Amor: En el terreno amoroso, necesita más comunicación.

Dinero: No sea tan estricto con su economía, permítase un regalo.

Trabajo: Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo.

Salud: Los cambios de humor perjudican su salud.