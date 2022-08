A nivel afectivo debes evitar ser dependiente y hacer una apuesta por tu libertad personal. Intenta encontrar un equilibrio que no te haga sentir que estás atrapado. Ánimo, si tienes las cosas claras no habrá nada que temer y no sufrirás ningún altibajo.

Amor: Su pareja le obsequirá con esas atenciones que tanto desea.

Dinero: Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades.

Trabajo: Por el bien de todos, procure relajarse en el trabajo.

Salud: Su salud le causará preocupaciones.