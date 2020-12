Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El día se presenta lleno de sorpresas para los que creen en la magia de la Navidad. Lleno de ilusión y lleno de momentos en familia y con amigos que no vas a poder olvidar. Tendrás que atender a tus obligaciones, pero habrá algo que te impida tener la cabeza en la tierra. Procura aterrizar pronto para que no se te pasen las cosas importantes.

Aries

Hoy es un día muy especial para ti, lleno de recuerdos y de momentos que no puedes olvidar.

Amor: No vas a poder pasar mucho tiempo en el día de hoy con la persona que más quieres.

Dinero: Es un día de suerte para ti. Una buena noticia te llenará el bolsillo para poder afrontar ciertos pagos que tenías pendientes.

Trabajo: Tienes que ser consciente de que todo el trabajo planeado no es posible en el tiempo pactado.

Salud: Si sigues trabajando tantas horas, vas a tener consecuencias irreparables en tu futuro. Ver más sobre Aries…

Tauro

Hoy hallarás la forma de acercarte a esa persona tan especial para ti. Espera el momento perfecto.

Amor: No llevas muy bien eso de estar en segundo plano. Pero, tendrás que tener paciencia.

Dinero: No quieras gastar más de lo que ingresas. Las cuentas no salen.

Trabajo: Buscas soluciones rápidas a problemas que perduran en el tiempo y eso no es la mejor forma de actuar.

Salud: Quiérete un poco más. Mímate, haz un poco de ejercicio y arréglate esos pelos. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Cuando eras pequeño, vivías estos días con mucha ilusión, y ahora parece que vayas a celebrar un funeral.

Amor: El sentimiento que tienes hacia la otra persona es único, nunca lo sentiste igual.

Dinero: Tienes que aprender a gestionar mejor tu cartera. Quizá, tengas que tirar de profesionales.

Trabajo: No presumas de solucionar un problema que tú mismo has creado.

Salud: La falta de sueño está condicionando tu productividad. Tenlo en cuenta y ponle solución. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Eres libre de hacer y pensar lo que quieras. Pero, será mejor que no te metas en asuntos que no te conciernen.

Amor: Llega la oportunidad que estaba esperando. Prepárate para no cometer errores.

Dinero: No se te ha dado mal este año y puedes permitirte ciertos caprichos en estas fechas.

Trabajo: No te quedes hasta tarde trabajando… No eres productivo y no servirá de nada.

Salud: Cuidado con las caídas. Si ves terreno peligroso, evítalo. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Cuando piensas que no puedes respirar, piensa en todo lo bueno que hay en tu vida.

Amor: Siéntete libre de querer a quién quieras. Que nadie te diga qué tienes que hacer.

Dinero: No te está yendo muy bien últimamente con tus proyectos, pero es que la situación no te permite crecer.

Trabajo: Ten paciencia. Lo que hoy no funciona, mañana podría hacerlo.

Salud: Escucha a tu cuerpo de vez en cuando. Si necesita un descanso, debes dárselo. Ver más sobre Leo…

Virgo

Eres más fuerte de lo que piensas. Quizá tenga que llegar un problema que puedas solucionar para demostrártelo.

Amor: Tu pareja necesita su espacio. Debes dárselo por mucho que te cueste para poder recuperar la magia.

Dinero: El mejor consejo que puedes tomar es no comprar nada que no te puedas permitir.

Trabajo: Hoy no das pie con bola. Procura centrarte para sacar el trabajo adelante.

Salud: Un poco de yoga no te vendría mal para liberar cuerpo y mente. Ver más sobre Virgo…

Libra

Deberías pensar en todas las cosas buenas que te han pasado este año y no quedarte solo con las malas.

Amor: En vez de perseguir querer a otra persona, comienza por quererte tú mismo.

Dinero: Eres demasiado bueno y por este motivo podrías perder grandes cantidades de dinero.

Trabajo: Sigue trabajando tal y como lo estás haciendo. Podrías alcanzar tus metas antes de tiempo.

Salud: No te preocupes. Tienes ciertos mareos, pero no es nada preocupante. Ver más sobre Libra…

Escorpio

La vida ya es lo suficientemente complicada como para que alguien te agregue más carga.

Amor: Tienes a tu lado personas maravillosas. Hazles saber que lo sabes.

Dinero: No corras. Deja tus ingresos tranquilos. Seguro que los necesitarás más adelante.

Trabajo: Deberías reunirte con tus superiores para hacerles saber tus opiniones sobre los cambios.

Salud: Tu salud es excelente. ¡Disfrútala! Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Si tienes ganas de gritar, hazlo. No hay mejor terapia que gritar alto cuando sea necesario.

Amor: Quizá, no has dejado claros tus sentimientos y ahora tienes un problema más que resolver.

Dinero: Hoy es tu día de suerte. ¿Quién sabe? Quizá te toque algo en la lotería.

Trabajo: Busca nuevas formas de fomentar tu conocimiento. Así conseguirás nuevas oportunidades.

Salud: Que tu energía fluya. Es la única manera de encontrar el equilibrio. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Quizá, hoy no era un buen día para tomar decisiones. Pero, si tienes que hacerlo que sea con cabeza.

Amor: Recupera la magia como sea. Puedes hacerlo, solo debes tener paciencia.

Dinero: Tienes ganas de gastar, gastar y gastar. Pero, tienes a la vista muchos gastos extra y es mejor reservar.

Trabajo: Evita a toda costa cualquier discusión que no te corresponda. Podrías meter la pata.

Salud: Estás en plena forma y eso es porque lo has trabajado durante todo el año. Puedes permitirte un dulce. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Si eres totalmente sincero con las personas que están a tu alrededor, las personas a tu alrededor serán totalmente sinceras contigo.

Amor: No cometas errores en tu relación. Eso incluye ser totalmente sincero.

Dinero: Si algún familiar o persona cercana te pide ayuda económica, deberías estudiar la situación.

Trabajo: No estás haciendo todo lo que tu puesto requiere. Esto puede traer consecuencias devastadoras.

Salud: No te has tomado muy en serio el reposo. Deberías ser tajante a partir de ahora. Ver más sobre Acuario…

Piscis

No quieres mirarte al espejo últimamente. Hoy, deberías plantearte mejorar tus rutinas.

Amor: El amor viene y va, pero las personas que se te presentan en la vida son para siempre.

Dinero: No cometas el error de invertir sin tener conocimientos previos. Podrías perderlo todo.

Trabajo: Hoy no puedes llegar a todo lo que tienes encima de la mesa. Pide ayuda.

Salud: Ese dolor de cabeza no se va. Pide ayuda a un profesional y haz caso de sus consejos. Ver más sobre Piscis…