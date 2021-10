Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Magali significa “Perla” o “hermosa perla” según la traducción del griego. Y como a las perlas, pues a ella hay que ganársela en todo sentido. De forma muy común puede ser una piedra fría todo el tiempo mientras no intentes ganarse su amistad, compresión o cariño y a ella le dará igual si lo haces o no, tú serás quien dé el primer paso y ella se limitará a ser recíproca o no.

Magali es un nombre que encontramos mucho en las novelas mexicanas y colombianas, puede ser coincidencia o no, pero siempre hace de secretaria mala o tonta y esas características no son características originales o verdaderas en la vida real sobre ella.

Santoral:

San Leonardo, Santa Tamara y Santa Teresa de Jesús.

Frase del día:

Quiero protegerte, cuidar lo mejor que sé de ti, porque eres lo mas importante en mi vida.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Sea más sincero, muestre sus sentimientos abiertamente.

Dinero: Día idóneo para las inversiones.

Trabajo: Si no tiene trabajo, salir al extranjero puede ser una opción.

Salud: Preo­cupado por su silueta aprenderá a alimentarse. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Disfrutará de sus seres queridos.



Dinero: Tendencia a tirar la casa por la ventana.

Trabajo: Oferta de trabajo con mejor sueldo y más responsabilidad.

Salud: Debe abandonar sus malos hábitos alimenticios. Ver más sobre Tauro…

Géminis

T22 mayo-21 junio



Amor: Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada.



Dinero: Los asuntos económicos se resuelven a su favor.

Trabajo: Tanto jefes como compañeros le van a agradecer su innovación.

Salud: Realmente tiene más fortaleza de la que piensa. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Abra su corazón al amor, le irá bien.

Dinero: En los juegos de azar, tiene la suerte de cara.

Trabajo: No vaya de un trabajo a otro con indecisión.

Salud: Las preocupaciones le harán creer que está enfermo. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Su pareja trata de limitar su libertad de acción.



Dinero: No tome decisiones económicas a la ligera.

Trabajo: Recibirá una importante oferta de trabajo.

Salud: El cansancio acumulado es difícil de vencer. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa.

Dinero: Apuros económicos provocados por una sanción.



Trabajo: Tiene méritos laborales suficientes para que se le valore más.

Salud: Moderación con la ingesta de alcohol. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Buen día para arreglar sus diferencias familiares.



Dinero: Dispone de dinero suficiente para permitirse alguna inversión.



Trabajo: Le interesa buscar una mayor estabilidad laboral.

Salud: Los nervios se adueñan de toda su energía. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Esa persona que le quita el sueño le corresponde.



Dinero: Va a encontrar nuevas maneras de obtener dinero.

Trabajo: Descubrirá que cometió un error en el trabajo.

Salud: Si desea dejar de fumar, este es el momento. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Su corazón tiene mayor capacidad de amar de la que imagina.



Dinero: Podrá permitirse ese capricho que tanta ilusión le hace.



Trabajo: No dude en ayudar al compañero que se lo pida.

Salud: Tener unos kilos de más, no es el fin del mundo. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: No cierre la puerta a la felicidad, diga sí al amor.



Dinero: Cuidado con los excesos en los gastos.

Trabajo: Cambiará de trabajo y le reportará grandes beneficios.

Salud: Su agenda va a estar a tope, así que, cuídese. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Las relaciones más estimulantes serán con sus amigos.



Dinero: Pueden aumentar los gastos por traslados o viajes.



Trabajo: Debe emprender nuevos proyectos profesionales.

Salud: Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad.



Dinero: Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades.

Trabajo: Posibles problemas en el trabajo.

Salud: La lectura ayuda a aclarar la mente. Ver más sobre Piscis…