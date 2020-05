Te ofrecemos la suerte que depara el destino hoy para todos los signos del zodíaco.

Descubre lo que ofrece el destino durante este día para tí y los tuyos en todo lo relacionado con tu buena estrella en el amor, consejos en cuanto a tu salud y aspectos tan importantes como el dinero y el trabajo, para que puedas afrontar la jornada de la mejor manera según tu signo zodiacal.

Aries

Salud: Te apetece relajarte e ir a tu ritmo pero las circunstancias mandan, y debes adaptarte. Puedes tener discusiones con gente de tu entorno, procura relajarte.

Amor: Trata de poner los pies en el suelo y sé más realista, tiendes a dispersarte. Tus amigos van a apoyarte de forma incondicional, estarás muy bien con ellos.

Dinero y trabajo: Podrías tener alguna discusión con tus jefes o compañeros, intenta evitarlo. Pide lo que quieras sobre ese nuevo proyecto económico, estás en buena racha y debes aprovecharlo.

Tauro

Salud: Organiza bien tus momentos de ocio para que nada pueda obstaculizarlos. Aprovecharás tu tiempo libre y lo invertirás en todo lo que más te gusta.

Amor: Te conviene renovar cosas en la casa y el armario, harías buenas compras si pudieras. Tendrás sueños reveladores e intuiciones, déjate llevar por ellos, acertarás.

Dinero y trabajo: Este no es el momento para plantearte cambios significativos en el trabajo. Si no buscas el momento propicio, no vas a conseguir nada sobre esa nueva inversión.

Géminis

Salud: Físicamente estas bien, pero necesitas tranquilizarte un poco, desacelera. Estos días te sientes con mucha alegría y actividad, debes canalizarlas adecuadamente.

Amor: Este es el mejor momento para seducir a esa persona que te interesa, adelante. Gozarás de un magnetismo especial que atraerá a quien tu quieras a tu lado.

Dinero y trabajo: Tu situación laboral irá mejorando próximamente, aunque lo haga poco a poco. Tendrás que tener más previsión y tratar de ahorrar, algo que te hacia falta.

Cáncer

Salud: Te tomarás la vida con calma y tranquilidad, te recuperarás mucho estos días. Van a llegarte novedades positivas respecto a un asunto pendiente. Te alegrarás.

Amor: Necesitas pensarlo bien antes de tomar decisiones drásticas, o lo lamentarás. No te dejes llevar por tu impetuosidad y procura reflexionar antes de actuar.

Dinero y trabajo: Tus compañeros te ayudarán frente a un contratiempo en el trabajo, confía. El terreno económico te dará muchas satisfacciones. Céntrate en ello estos días.

Leo

Salud: Intenta hacer comidas más ligeras y equilibradas, así te sentirás mejor. Ya que no puedes viajar que es lo que quieres, asúmelo y céntrate en otra actividad.

Amor: Te convendría salir y divertirte para desconectar de los problemas pero, dado que no te es posible salir siempre te queda el teléfono. Trata de dominar tu impaciencia.

Dinero y trabajo: Conseguirás algún logro o avance en tu profesión pronto, y eso te animará. Tendrás que tomar una decisión importante con tus gastos, sigue tu intuición.

Virgo

Salud: No tengas dudas en invertir dinero en tu imagen, te vas a ver realmente bien. Se va a librar una batalla entre tus deseos y las razones de la mente.

Amor: Tienes una racha estupenda para todo lo relacionado con las emociones. Mantendrás la cabeza despejada para tomar decisiones y lo harás con éxito.

Dinero y Trabajo: En el trabajo creerás que todo se pone patas arriba, pero es lo contrario. En lo económico entrarás en una etapa de estabilidad, que te sentará bien.

Libra

Salud: Deberías tomar más fruta para subir tus defensas y prevenir resfriados. No descuides tu salud ni postergues tus visitas al médico, evita problemas.

Amor: Puede haber tensiones en tu grupo de amigos, procura mantenerte al margen. En tu relación de pareja las cosas marchan con normalidad.

Dinero y trabajo: Las cosas en el trabajo no han ido del todo bien, pero mejorarán al tiempo. Actúa con prudencia, no tientes a la suerte. No es el momento de arriesgar.

Escorpio

Salud: Tu mente y tu cuerpo se encuentran en equilibrio y te sentirás bien estos días. Tu fortaleza te ayudará a recuperarte de cualquier dolencia que te pudiera aquejar.

Amor: Con imaginación resolverás muy bien algún pequeño problema que surja. Alguien que pretende ser tu pareja podría ponerte en un compromiso, cuidado.

Dinero y trabajo: En el trabajo tus iniciativas no serán muy bien recibidas, sé prudente. Te sobrará energía y entusiasmo para todo lo que hagas, todo saldrá como quieres.

Sagitario

Salud: Duerme un poco más y conseguirás eliminar el cansancio físico que tienes. Si tienes algo de tiempo libre, aprovéchalo para salir a pasear y a tomar el aire.

Amor: Tendrías que tener un poco más de sinceridad con tu pareja para que no desconfíe. Un familiar se encuentra en apuros y lo vas a dejar todo para ayudarle.

Dinero y trabajo: Podría fallarte un proyecto, pero pronto tendrás otros que te interesen. No te desanimes con tus proyectos, pronto irá mucho mejor, la racha cambiará.

Capricornio

Salud: Cuida un poco tu salud, tu descanso y tu alimentación, no lo sigas dejando. Para relajarte te iría bien poner en práctica algún tipo de actividad física.

Amor: Ten cuidado con los comentarios que haces delante de la familia. No te excedas. Todo te irá bastante bien, no prestes atención a los consejos de cualquiera.

Dinero y Trabajo: No deberías enfrentarte con tus jefes ahora, ten paciencia y lo resolverás. Sabrás equilibrar tus gastos con tus posibilidades, te administrarás muy bien.

Acuario

Salud: Vas a tener muchas energías y podrás hacerlo todo a la vez. Pero no te excedas. Estos días son muy buenos para poner a prueba tu salud, pero sin pasarte.

Amor: Se te acercará un antiguo amigo con ganas de recuperar los lazos que os unían. Aclárate con tu pareja, tienes una actitud algo contradictoria con ella.

Dinero y trabajo: En el trabajo tendrás que morderte la lengua, pero luego lo agradecerás. Has puesto toda la carne en el asador en tus inversiones y ahora podrás relajarte.

Piscis

Salud: Estás con mucha energía, encáuzala en todos los campos, puedes abarcar. Trata de adelgazar menos de la cuenta, debes equilibrar tu alimentación.

Amor: Después de una etapa más tranquila, te espera una mucho más pasional, aprovéchala. Actúa con decisión antes de que sea tarde, no es momento de posponer.

Dinero y trabajo: No te confíes demasiado en el trabajo, corres el riesgo de despistarte. Abre bien los ojos y no te fíes de nadie en este momento. Las cosas no son como aparentan.

