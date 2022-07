No descartes enamorarte de nuevo o descubrir en tu pareja facetas en las que hasta ahora no habías reparado. Es cuestión de no encontrarse a la expectativa. Tienes la autoestima alta y debes demostrar que confías en tus posibilidades. El éxito está más que garantizado.

Amor: Las cosas están un poco agitadas sentimentalmente.

Dinero: Si alguien le debe dinero, tenga paciencia.

Trabajo: Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta.

Salud: Puede que sufra un pequeño esguince.