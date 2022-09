La libertad por la que tanto has luchado no la puedes perder si no es porque te compensa. En las

relaciones de pareja hay que lograr un equilibrio y nunca hacer nada que no desees. Debes reivindicar tu espacio y saber poner los límites que estimes pertinentes.

Amor: Alguien en quien ha confiado le va a fallar.

Dinero: Antes de comprar, compare precios y calidades.

Trabajo: Muestre solidaridad con un compañero.

Salud: Le sobrará energía para afrontar cualquier imprevisto.