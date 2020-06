“Solo aquellos que se arriesgan a caer pueden conseguir grandes cosas” decía Robert F. Kennedy. El riesgo nos hace rectificar, escoger caminos menos transitados, pero casi siempre es para bien. En este nuevo ciclo arriesgarse siempre acabará siendo una necesidad en todos los sentidos, comprueba los resultados de este riesgo en este horóscopo.

Aries

Tomarte las cosas al pie de la letra será algo que te permitirá generar algunos conflictos nada recomendables.



Salud: Las alergias no son siempre visibles, en algunos momentos permanecen ocultas.

Amor: No sigas exactamente un guion que puede que no acabe de ser el tuyo, espera a ver qué pasa.

Dinero: Reconocerás que no hay tiempo para poder asumir más pérdidas de dinero, a partir de hoy debes rectificar.



Trabajo: Conocerás a alguien que puede conectarte con la persona que deseas que llegue.

Tauro

La solución a alguno de tus problemas puede estar más cerca de lo que esperabas, es cuestión de tiempo.



Salud: Conseguirás ciertos logros personales con un poco de esfuerzo que te tranquilizarán la mente.

Amor: Estás en vías de crecer un poco más a nivel personal, haz que todo siga así y consigas el punto de alegría necesario.

Dinero: Te puedes ver totalmente arruinado en cuestión de días, tienes un mal presentimiento que no cesa.



Trabajo: Mientras sigas trabajando nada puede ir mal, las cosas seguirán funcionando de la misma manera.

Géminis

Conoces el significado de la palabra esfuerzo, pero parece que no estás dispuesto a ponerlo en práctica.

Salud: Cuida tus uñas son mucho más importantes de lo que parece para evitar infecciones.

Amor: Estás en vías de solucionar ciertos problemas, aunque aún te costará un poco decir que no a esa persona.

Dinero: Tus cuentas son un número más para poder avanzar en tu desescalada, sin esa cifra no verás el final.

Trabajo: Sigues trabajando por inercia, pero no porque realmente estés a gusto.

Cáncer

Estás en un momento de tu vida en el que te cuesta reconocer algunos errores del pasado, puedes rectificar.



Salud: Sabrás que no siempre hay tiempo para todo, organiza mejor el tuyo hoy.

Amor: No es momento de que tengas dudas, lo que has hecho no puede cambiarse por mucho que lo desees.

Dinero: Estás dispuesto a vivir sin hacer nada o casi nada, pero eso tiene unas consecuencias que pueden ser enormes.



Trabajo: Tus sueños son una nueva forma de engañarte a ti mismo, el trabajo es el que es.

Leo

Establecer una serie de prioridades puede ser algo que te haga inmensamente feliz, pero solo si son las correctas.

Salud: Te costará atender a todas tus necesidades, respira hondo y haz lo que debes.

Amor: El amor ocupa el primer puesto de una lista de prioridades en las que serás capaz de cualquier cosa.

Dinero: Estás atendiendo algunos errores del pasado que aún pueden tener solución si te esfuerzas más.



Trabajo: Tus logros profesionales no debes dejarlos como si nada, son importantes.

Virgo

Esconder ese algo que te preocupa, hacer un agujero y enterrarlo puede ser peor de lo que pensabas.



Salud: No temas las consecuencias de nada, comerte un buen helado es pura felicidad.

Amor: No eres de los que huyen de los problemas, pero si es necesario lo harás sin mirar hacia atrás.

Dinero: Tus formas de amar tu trabajo te hacen ganar más y más, lo das todo en cada una de tus acciones.

Trabajo: Ganarás cuando consigas vencer a todos tus contrincantes sin mirar atrás, sube al pódium.

Libra

Encontrarás un amigo donde menos te lo esperas, un consejero que te permitirá expandir tus sueños.

Salud: Te costará dormir después de un día repleto de actividades y muchas emociones.

Amor: Tus momentos de inestabilidad se traducen en algunos conflictos internos con tu pareja sin previo aviso.

Dinero: Es tiempo de creer que una buena amistad te dará las alas que necesitas para volver hacia el dinero.



Trabajo: No tienes por qué temer nada, estás en las manos correctas para poder avanzar.

Escorpio

Estás en un momento de tu vida para el que puedes hacer mucho o poco, dependerá de tus decisiones.

Salud: Tus ciclos de sueño hace tiempo que no son como antes, algo ha cambiado.

Amor: Si de verdad quieres tener un futuro prometedor, será mejor que empieces a buscar la forma de hacerlo saber.

Dinero: Cuando te comprometes en un negocio es por qué realmente vas a poder conseguir mucho más.

Trabajo: Te querrás esforzar un poco más y lo harás para sacar una buena nota con creces.

Sagitario

Te quieres convencer de que eres más fuerte de lo que demuestras de cara a la galería.

Salud: Llorar no sirve de nada, cuando sientes que no puedes más, simplemente para y descansa.

Amor: Ser una persona sumisa nunca te ha traído hacia los logros que has deseado, al contrario, pierdes más que ganas.

Dinero: Tienes la capacidad de expandir algunas noticias buenas, la harás crecer tanto que puede que tu negocio se resienta.



Trabajo: No temes el destino solo te preocupa hacer daño a algunos compañeros de profesión.

Capricornio

En un momento de tu vida en el que todo ciclo acaba terminando te das cuenta de que no tendría que empezar.

Salud: Los pequeños gestos son los que marcan del todo la diferencia en tu salud.

Amor: No te precipites si acabas de tener una mala experiencia, no será momento de volver a empezar con lo mismo.

Dinero: Te parecerá increíble que otras personas ganen lo mismo que tú sin esforzarse de la misma manera.

Trabajo: No te separes demasiado de aquello que te hace feliz, es una fuerza motivacional.

Acuario

Dispones de un horario que puede llegar a ser una especie de bucle, acabas como empiezas.



Salud: Te costará emprender una jornada que puede llegar a ser totalmente agotadora.

Amor: No te disgustes por las decisiones de los demás, realmente tú no puedes cambiarlas de ninguna manera.

Dinero: Si descubres que hay un pequeño agujero en alguna de tus cuentas debes averiguar hacia dónde va.



Trabajo: Temes sobre tu futuro, aunque en realidad te preocupas demasiado por todo lo que sucede.

Piscis

El rey de los malentendidos tendrá hoy otra anécdota que contar, tómatelo con humor, te reirás.



Salud: Estabas deseando acabar la semana, con este final conseguirás sentirte mucho mejor.

Amor: Hay algunos mensajes que se quedan en visto y otros que se envían por error a la persona equivocada.

Dinero: Tendrás que buscar una gestión más completa de algunos ingresos y gastos o se te irá de las manos.



Trabajo: Tu trabajo es intenso y eso puede tener consecuencias inesperadas en tu salud.