La risa es la mejor de las terapias, sobre todo cuando las cosas no salen como estaban previstas o, simplemente, no estás en el mejor momento. El sentido del humor te dará una ración extra de energía si estás alicaído o sufres algún revés. No te preocupes.

Amor: Está expectante con esa persona nueva.

Dinero: Un pago que olvidó puede descabalar su presupuesto.

Trabajo: Tendrá la satisfacción de haber hecho bien su trabajo.

Salud: Practique un deporte que le guste, active su cuerpo.