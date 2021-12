Santoral, 17de diciembre

Santa Bega, Santa Olimpíades, San Lázaro, Santa Yolanda y Santa Olimpia.

Frase del día:

Todos los días ocurren cosas buenas, sólo debes aprender a darte cuenta de ellas.

Tu nombre habla de ti:

Judith, representa a una mujer de mucho encanto, determinando un estilo de suavidad en todo su trato, demostrando una acción agradable que garantiza actividades de mucha motivación, en todo lo que hace. A veces puede resultar un poco desconfiada, pero siempre va manteniendo una sensibilidad y vulnerabilidad con las personas que resulta más allegadas. No obstante, ante un maltrato, la plasticidad emocional se ve dirigida directamente al rechazo, pero de forma permanente.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Los astros favorecen los cambios, anímese a esa nueva relación.

Dinero: Prepare un plan para sus inversiones.

Trabajo: Llega una mayor estabilidad profesional.

Salud: Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Solamente su familia llenará el hueco de su corazón.

Dinero: Ahorre intentando controlar los gastos.

Trabajo: La oferta laboral que le van a hacer será muy buena.

Salud: El estrés le causará una dolencia a la que debe poner fin.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: No se deje llevar demasiado por el corazón, reflexione.

Dinero: Controle sus gastos, últimamente no tiene freno.

Trabajo: Posibles tensiones en su lugar de trabajo.

Salud: Una escapada al campo siempre viene bien.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Sin esperarlo, el amor invadirá su corazón.

Dinero: Ocasión de iniciar una política de ahorro más coherente.

Trabajo: Acepte los consejos profesionales de quien tiene más experiencia.

Salud: Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Logra por fin hablar con la persona que le interesa.

Dinero: Si está pensando en pedir un préstamo, espere unos días.

Trabajo: Tómese su tiempo para programar objetivos laborales.

Salud: Si no puede dejar de fumar, pida ayuda.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: No haga promesas amorosas que no pueda cumplir.

Dinero: Le van a comunicar una subida de sueldo.

Trabajo: En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes.

Salud: El tiempo para caminar es sagrado, no lo sustituya.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Momentos de especial romanticismo.

Dinero: Económicamente, sigue en racha.

Trabajo: Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional.

Salud: Por fin gana la batalla al colesterol.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Poca disposición para el amor.

Dinero: Reponga su economía antes de gastar sin medida.

Trabajo: Llegará a acuerdos laborales importantes.

Salud: Los huesos pueden resentirse si se excede con el deporte.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue.

Dinero: Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente.

Trabajo: No es una buena ocasión para hacer cambios laborales.

Salud: Alimentándose correctamente evitará alguna enfermedad.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Ocasión para hacer felices a las personas que ama.

Dinero: Intente que sus diversiones no descalabren su presupuesto.

Trabajo: Le encargarán un informe profesional que hará muy bien.

Salud: Organice esos aspectos de su vida que le traen de cabeza.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Disfrutará de la compañía de los que le quieren.

Dinero: Es la hora de pagar las deudas, si las tiene.

Trabajo: Buenas noticias profesionales.

Salud: Dedíquese más tiempo, lo necesita.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Disputas con su familia por culpa de terceros.

Dinero: Jornada sin apuros económicos.

Trabajo: Se siente con mucha seguridad en su trabajo.

Salud: Unas sesiones de relajación no le vendrán nada mal.

