Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Magali significa “Perla” o “hermosa perla” según la traducción del griego. Y como a las perlas, pues a ella hay que ganársela en todo sentido. De forma muy común puede ser una piedra fría todo el tiempo mientras no intentes ganarse su amistad, compresión o cariño y a ella le dará igual si lo haces o no, tú serás quien dé el primer paso y ella se limitará a ser recíproca o no.

Magali es un nombre que encontramos mucho en las novelas mexicanas y colombianas, puede ser coincidencia o no, pero siempre hace de secretaria mala o tonta y esas características no son características originales o verdaderas en la vida real sobre ella.

Santoral:

San Leonardo, Santa Tamara y Santa Teresa de Jesús.

Frase del día:

Quiero protegerte, cuidar lo mejor que sé de ti, porque eres lo mas importante en mi vida.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Procure tener claros sus sentimientos para no hacer daño.



Dinero: Juegue a la lotería, podría tocarle.

Trabajo: Por fin llega ese cambio de actividad laboral.

Salud: La pereza puede terminar con su salud. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Si se ha enamorado de alguien que no le corresponde, olvídelo.



Dinero: Resuelva los asuntos bancarios pendientes.

Trabajo: Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme.

Salud: Ese catarro dificultará hoy su actividad. Ver más sobre Tauro…

Géminis

T22 mayo-21 junio



Amor: Este día le traerá recuerdos de una persona querida.



Dinero: Su economía es excelente, ayude a quien lo necesite.

Trabajo: Está bajo una influencia positiva que favorece su trabajo.

Salud: Leves molestias de vejiga o riñones. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Muy bien con su actual amor, cuídelo.

Dinero: Use su sentido práctico en temas económicos.

Trabajo: Escuche a las personas de su entorno laboral.

Salud: Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Momentos familiares que recordará con melancolía.



Dinero: Sorpresas agradables en su cuenta corriente.

Trabajo: Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará.

Salud: Está muy tenso; relájese con un baño. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Estado melancólico y soñador que cautivará a alguien.

Dinero: Con el capital conseguido puede invertir en una vivienda.



Trabajo: Está bien considerado en su puesto de trabajo.

Salud: El cansancio le impide disfrutar de sus amigos, vaya al médico. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma.



Dinero: Controle su dinero, deje las compras para otra ocasión.



Trabajo: No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral.

Salud: Comidas largas crean vidas cortas. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas.



Dinero: Se verá obligado a realizar gastos extraordinarios.

Trabajo: Esa gran capacidad de trabajo, ha llegado a sus jefes.

Salud: Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Día complicado en el entorno familiar.

Dinero: En el aspecto económico debería ser más realista.



Trabajo: Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir.

Salud: Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Momento sentimental bastante bueno e intenso.



Dinero: No deje que la ambición ciegue la realidad.

Trabajo: Busque nuevas metas y objetivos profesionales.

Salud: Debe cuidarse un poco más la garganta y los pulmones. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: El egoísmo no es bueno, puede dar más amor del que da.



Dinero: Motivos de satisfacción en el capítulo económico.



Trabajo: No luche contra lo inevitable y adáptese al puesto.

Salud: Tome más verdura, le sentará bien a su organismo. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Intente estar más con su familia.



Dinero: En lo económico, la buena estrella le acompaña.

Trabajo: Oferta laboral muy interesante.

Salud: Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico. Ver más sobre Piscis…