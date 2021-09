Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Maite consigue sus orígenes a la Grecia antigua y, aunque no tiene un significado claro, su personalidad está definida desde hace cientos de años. Hay que decir que en el griego antiguo no era un nombre, en realidad era un adjetivo (amada), pero debido a su tonalidad ha sido pasado al sustantivo y ahora hay muchas personas llamadas de esa manera.

Maite conoce sus límites pero no quiere hacerles caso nunca, suele ser enamoradiza pero también pierde el interés velozmente si no encuentra pasiones desmedidas dentro de la relación. Si no logra satisfacer todas sus necesidades de drama y demás, se va sin dejar rastros de dolor ni mucho menos.

Santoral:

Santa Domana, San Rosendo, San Remigio, Santa Teresa del Niño Jesús y Santa Ludovica.

Frase del día:

Resignarse a una vida triste es ver, después de la lluvia, un arco iris blanco y negro.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Jornada negativa en el terreno sentimental.



Dinero: La felicidad no está solo en las cosas materiales.

Trabajo: En su trabajo, estará rebosante de ideas originales.

Salud: Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas. Ver más sobre Aries…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Evite que la influencia exterior deteriore su relación.

Dinero: Cuidado con las inversiones, infórmese bien.

Trabajo: Demuestre que su trabajo es concienzudo.

Salud: Disfrute más de su tiempo libre. Ver más sobre Tauro…

Géminis

T22 mayo-21 junio



Amor: Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea.



Dinero: Su situación económica le permite ser más generoso.

Trabajo: Esas críticas al trabajo ajeno no le benefician.

Salud: Cuide sus ojos. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Estabilidad amorosa.



Dinero: Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día.

Trabajo: Si quiere ascender deberá mover algún que otro hilo.

Salud: Si hace deporte, atención a las fracturas. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: El amor volverá a renacer en su vida.



Dinero: En cuestiones de dinero, debe ser más práctico.

Trabajo: Día excelente para el diálogo con sus compañeros.

Salud: Cuide su espalda, vigile su postura al sentarse. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Caerá alguien rendido a sus encantos.

Dinero: Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones.



Trabajo: Ocasión para plantearse objetivos laborales claros.

Salud:Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Tendencia al desasosiego.



Dinero: Los problemas económicos disminuyen.



Trabajo: Acepte ese traslado para sacar un dinerillo extra.

Salud: Su cuerpo está en un momento óptimo, siga así. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Crisis emocional, revise sus sentimientos.

Dinero: Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente.

Trabajo: Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados.

Salud: En forma, pero necesita algo de descanso. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Pasará muy buenos ratos con un viejo amigo.



Dinero: Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles.



Trabajo: El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina.

Salud: Posibilidad de tener problemas intestinales. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Haga que el día de hoy sea muy especial para su pareja.



Dinero: Tiene unos ahorrillos interesantes, sáqueles provecho.

Trabajo: Posibilidades de que le asciendan.

Salud: Salud magnífica, salga a divertirse. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Todo es positivo en el plano amoroso.



Dinero: Gastará gran parte de sus ahorros en comprar regalos.



Trabajo: Pruebe a resolver ese conflicto laboral con un compañero.

Salud: Los despistes pueden ocasionarle problemas de salud. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Por una vez sorprenda a su pareja, salga de la rutina.



Dinero: Le sobran buenas ideas para sus inversiones.

Trabajo: Le ofrecerán un viaje de trabajo, acéptelo y se alegrará.

Salud: Va a tener que cuidarse más. Ver más sobre Piscis…