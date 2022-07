No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Puedes perder los kilos que has ganado en los últimos meses si tienes voluntad y eliminas de tu dieta aquellos alimentos que no te vienen bien. Además de por estética, por salud. Cuida tu mente y tu cuerpo.

Amor: Día idóneo para mejorar sus relaciones sentimentales.

Dinero: Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure.

Trabajo: El trabajo es importante pero el tiempo libre también.

Salud: Deje de creerse que es tan fuerte y descanse más.