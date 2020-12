Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Empezar el año con buen pie no solo es levantarse con el derecho, es mantener una actitud positiva, aunque los problemas intenten desestabilizarte. Tienes una oportunidad para salir del bucle del que estabas, debes mentalizarte y comenzar bien por tu propia iniciativa. Eso sí, no te obligues de tus obligaciones por nada del mundo, aunque no te guste realizarlas. Si sigues estos consejos entrarás en el 2021 cargado de autoestima.

Aries

Hoy es un día para disfrutar, de tu familia, de tus amigos… Mañana volverán las preocupaciones por las tareas que no están en tiempo.

Amor: Sigues pensando que eres más que tu pareja, y eso rompe el equilibrio.

Dinero: No temas… Hoy no podrás aumentar tus ingresos, pero todo apunta a que pronto vendrá la buena noticia.

Trabajo: Si quieres triunfar debes ser constante. Nada de retrasar tareas fijadas.

Salud: Te has debido destemplar estos días. Abrígate cuando salgas a la calle, ¡es una orden! Ver más sobre Aries…

Tauro

Sientes que este año será mejor que el anterior, pero todo depende de tu actitud.

Amor: Quiérete a ti… De nada sirve que te desvivas por otra persona y que tú quedes en segundo plano.

Dinero: Cualquier gasto extra ahora es un error. Piensa en todo lo que tienes por delante y pon los pies en la tierra.

Trabajo: Hoy podrás relajarte como más te gusta, pero tus obligaciones no te lo pondrán fácil.

Salud: Olvídate del mañana empiezo, debes empezar hoy. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Cualquier persona de las que tienes a tu alrededor podría decirte lo maravillosa persona que eres. ¡Créetelo!

Amor: Sientes un inmenso vacío en tu interior y, lo peor es que sientes que nadie lo puede llenar.

Dinero: Date hoy un capricho, algo pequeño, que no repercuta en tus finanzas, pero algo que te haga ilusionarte.

Trabajo: Pensar tanto en el trabajo no es bueno, ni para tu cabeza, ni para tu familia.

Salud: Tómate algo para ese dolor de cabeza. Si no lo haces puede ir a más. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Combates la falta de sueño con café y más café… No es la solución, tómate dos horas para descansar en el día de hoy.

Amor: Quieres muchísimo a tu pareja, pero eso último que te ha hecho es imperdonable para ti.

Dinero: Has gastado demasiado últimamente. Hoy relaja la cartera.

Trabajo: Vacía tu mente por completo en el día de hoy. No tienes por qué pensar en tus obligaciones.

Salud: El frío se te ha metido en el cuerpo. Deberías combatirlo de alguna manera. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Si piensas que siempre puedes salirte con la tuya estás perdido. Hay veces que las demás personas tienen razón.

Amor: Te has olvidado por completo de tu pareja últimamente. Es momento de demostrarle que estás ahí.

Dinero: Tus finanzas no son para tirar cohetes, pero seguro que hoy encuentras un momento para disfrutar de ellas.

Trabajo: No temas, el trabajo estará intacto mañana. Hoy tómate el día libre, incluso de pensamiento.

Salud: Disfruta de tu salud. Eres fuerte y eso te hace estar siempre bien. Ver más sobre Leo…

Virgo

Cuidado con meterte donde no te llaman. Hay veces que mantenerse al margen es la mejor opción

Amor: Tu pareja te ha dado un ultimátum y no sabes realmente qué hacer. ¡Pide ayuda!

Dinero: Hoy deja tu dinero en pausa. Necesitas recuperarte económicamente y tener caprichos tontos no ayuda.

Trabajo: Has pensado en un cambio y hoy es el día perfecto para dar el paso.

Salud: Tienes algunos síntomas preocupantes, pero lo de ir al médico no es lo tuyo. Haz de tripas corazón y pide cita. Ver más sobre Virgo…

Libra

Trasnochar no te está ayudando a tener la mente despejada y limpia para fomentar tu creatividad.

Amor: Si eres listo, sabrás que tu pareja se está distanciando. Puede que haya otra persona en el medio.

Dinero: Te sientes ahogado en tus finanzas. Hoy, tendrás algún gasto inesperado y eso te ahoga aún más.

Trabajo: Trabaja duro y llegarás a límites que no visualizabas en el pasado.

Salud: Demasiadas pesadillas por la noche. Intenta llegar a la cama más relajado. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Tienes ganas de pasarlo bien en el día de hoy, así que reúne a tu familia y haced algún plan inesperado.

Amor: Cuando comenzaste tu relación tenías otra forma de pensar. Podría ser que esa persona ya no encaje en tu vida.

Dinero: Tranquilidad a la vista. Todo apunta a que hoy tus esfuerzos serán recompensados.

Trabajo: Quieres llegar a dónde no puedes de un salto. Empieza por el uno y luego irás escalando hasta llegar al 10.

Salud: ¿Quieres un consejo? Empieza a bajar hoy los turrones. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Tienes ganas de ser feliz y piensas que este estado está relacionado con tu economía. Si piensas así nunca lo serás.

Amor: Tu pareja te pide a gritos un poco de atención. ¿Podrás hacerlo? De ello depende la supervivencia de tu relación.

Dinero: No es momento para los juegos de azar. Busca otras fuentes de ingresos más rentables.

Trabajo: Eres consciente de que el año empieza con muchos objetivos que cumplir. Ponte manos a la obra.

Salud: Tus manos están débiles últimamente. No tienes que preocuparte, pero intenta reforzarlas. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Sí, hoy eres feliz y eso se nota. Tienes un aura a tu alrededor que se ve a kilómetros. No te lo quites todavía.

Amor: No sabes nada sobre tu pareja y eso te preocupa. Piensa en un plan para conoceros mejor.

Dinero: Hay muchas apps que te gestionan tus finanzas para que puedas por fin ahorrar. Descárgate una.

Trabajo: Tienes mucho trabajo sobre la mesa y poco tiempo para dedicarle. La organización es la clave.

Salud: Los dolores de estómago no menguan… Quizá es que te pasaste con la cena de ayer. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Si tienes que esperar a que tu felicidad dependa de otra persona, nunca serás realmente feliz.

Amor: Quieres que tu pareja te sorprenda, pero tú tampoco haces algo para fomentar esto.

Dinero: Siempre has sido avaricioso, pero la avaricia rompe el saco, y el tuyo está a punto de estallar.

Trabajo: No dediques ni un minuto de tu tiempo del día de hoy a trabajar. Mañana tendrías que volver a repasar tus pasos.

Salud: Hace tiempo que te notas algo cansado. Puede que hoy notes algo de mejoría. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Mientras que te mantengas al margen de los problemas ajenos a ti, todo irá bien.

Amor: Cuando empezaste con tu pareja te juraste a ti mismo que sería para toda la vida. Es el momento de que te lo replantees.

Dinero: No te centres solo en un objetivo, y menos si sabes que ese objetivo no puede darte lo que mereces.

Trabajo: Tu trabajo es puro estrés. ¡Paciencia! Pronto verás la luz al final del túnel.

Salud: Los excesos de las navidades no hacen buenas migas con tu salud. ¡Ponle remedio! Ver más sobre Piscis…