Si tienes dudas, lo mejor es solventarlas. En el caso de que no lo hagas te comerás la cabeza y no llegarás a ninguna conclusión acertada. Destierra de una vez por todas los fantasmas con los que te has acostumbrado a convivir o no serás libre jamás. Pide ayuda si fuera necesario.

Amor: En el amor y con la familia, debe tener mucha prudencia.

Dinero: Evite invertir en algo que no ve claro.

Trabajo: En el trabajo, estará bastante creativo.

Salud: Intente alimentarse de forma equilibrada, aléjese de los excesos.