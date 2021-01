Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Por fin un poco de paz entre tanta tormenta. Han sido tiempos muy ajetreados los que se dejan atrás, pero ya llega la calma para todos. Es momento de plantearse el plan para todo el mes y definir los objetivos que se quieren cumplir. Apechar el día de hoy para centrarse en el futuro es una buena opción.

Aries

No vas a tener un día fácil. Cuanto antes lo aceptes mejor. Eso sí, procura superar los baches, aunque te tropieces.

Amor: Tu pareja y tú estáis en un momento complicado. Mejor será que se calmen las arenas movedizas antes de intentar solucionarlo.

Dinero: No intentes gastar más de lo que tienes porque entrarás en una situación delicada para tu economía.

Trabajo: Busca la forma de compaginar tu trabajo con tu familia. No puedes estar a las dos cosas a la vez.

Salud: Si últimamente tienes dolencias extrañas, lo mejor será que hoy tomes la decisión de ir a un especialista. Ver más sobre Aries…

Tauro

Todo el mundo te dice lo que debes y no debes hacer. Tú no puedes tolerar esto, debes coger las riendas de tu vida.

Amor: No has podido evitarlo y has cometido un error que te costará una discusión importante con tu pareja.

Dinero: No has sabido gestionar tus finanzas en el último mes y hoy no tendrás dinero para lo que necesitabas.

Trabajo: Tus compañeros no te están poniendo fácil tu adaptación. Procura entablar una conversación racional con ellos.

Salud: No estás siendo coherente con lo que debes o no debes comer. Procura tener una dieta sana. Ver más sobre Tauro…

Géminis

Hoy será uno de esos días en los que el reloj no se moverá. Será mejor que te armes de paciencia.

Amor: Siempre has querido una persona a tu lado, pero debes valorar si es la que tienes ahora mismo.

Dinero: No te preocupes por tu economía. No estás para tirar cohetes, pero te mantienes bien.

Trabajo: Hoy es un día para descansar, no solo de la semana, sino del año anterior.

Salud: Cuidado con las caídas. Podrías no ver que el suelo resbala y tener un susto. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Eres consciente de que necesitas cambiar algunos aspectos de tu vida. Empieza por tu mentalidad.

Amor: Tu pareja está poniendo el punto y final a tu relación. Deberías aceptarlo y pasar página.

Dinero: Cuando aceptaste el trabajo que tienes ahora mismo, no sabías que ibas a generar tan pocos ingresos.

Trabajo: Trabajas demasiado y no está bien compensado con el salario que estás recibiendo. Deberías hablar con tus superiores.

Salud: No quieras correr, antes de andar. Quieres ponerte en forma pronto, pero lo mejor será que lo hagas paso a paso. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Si quieres triunfar en la vida y en el trabajo, deberías aprender de quienes han triunfado antes.

Amor: Estás tan cegado por el amor, que no ves todo lo que hay de realidad.

Dinero: Tus carencias se solucionan con más horas de trabajo. No dudes en hacerlas.

Trabajo: Trabajar más te da más solvencia económica. Plantéate otro tipo de rutina.

Salud: Tu cuerpo tiene sus límites. Procura escucharlo y parar cuando sea necesario. Ver más sobre Leo…

Virgo

Tu familia te necesita. Hazles saber que estás ahí con una llamada o una visita inesperada.

Amor: Cuando empezaste esta relación estabas en una burbuja de amor. Ahora, la burbuja se ha roto y estás viendo por fin cómo son las cosas.

Dinero: Deberías empezar a gestionar mejor tus finanzas si no quieres un agujero en tu cuenta.

Trabajo: Tienes demasiadas tareas que realizar y poco tiempo disponible.

Salud: Si te duele la cabeza de manera muy habitual, deberías plantearte consultar a un especialista. Ver más sobre Virgo…

Libra

Tienes demasiada presión a tus espaldas. Procura quitarte esa mochila emocional antes de que sea demasiado tarde.

Amor: Eres consciente de que tu pareja ya no siente lo mismo por ti que al principio. Dale tiempo para mover ficha.

Dinero: Cuando pensabas que te estabas recuperando, llegó el gasto imprevisto. ¡Ten paciencia! Volverás a reponerte.

Trabajo: Estás trabajando duro, pero te faltan horas en el día para poder llegar a todo.

Salud: Plantéate hacer algo más de ejercicio físico. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Siempre fuiste un poco cabezón. Pero, debes entender que, en cuestión de amor, deberías bajar la guardia.

Amor: Si estás soltero, hoy será un buen momento para encontrar a una persona nueva en tu vida.

Dinero: No toques hoy tu dinero. Demasiadas tentaciones a la vista que podrían empeorar tu situación.

Trabajo: No has rendido demasiado esta semana y hoy toca repasar lo que te queda por hacer.

Salud: Estás a tope de energía, que pena que no tengas tiempo para disfrutar de ella. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Estás un poco frustrado últimamente porque las cosas no salen como te gustaría. ¡Paciencia!

Amor: Estás enfadado con tu pareja y no le estás poniendo fácil la situación, relájate y deja que las cosas se arreglen por sí solas.

Dinero: En cuestión de dinero no tienes queja, así que hoy puedes darte un buen capricho.

Trabajo: Hoy tómate el día libre. ¡Te lo mereces!

Salud: Los problemas que se te presentan te crean ansiedad. Y la ansiedad no te deja dormir. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Cuando pienses que no puedes más, piensa que hay personas en peores situaciones que tú.

Amor: Quizá eres tú el que no quiere empezar una relación. No culpes a las demás personas.

Dinero: Tienes la cartera llena. ¿Por qué no ir de compras hoy?

Trabajo: El día de hoy dedícate a relajarte por completo. Evita mirar el móvil para ver si hay algo nuevo de trabajo.

Salud: Te cuesta respirar por las noches y eso es porque tienes un poco de ansiedad. Intenta relajarte justo antes de dormir. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

La vida da muchas vueltas. Hoy estás aquí, y quién sabe dónde estarás mañana. Procura disfrutar del presente.

Amor: Aprovecha el día de hoy para tener un momento romántico con tu pareja.

Dinero: Reserva mesa en tu restaurante favorito y pide el mejor vino. ¡Te lo mereces!

Trabajo: Tendrás que solucionar algunas cuestiones de trabajo por la mañana, pero por la tarde estarás libre.

Salud: No tienes queja. En salud estás como un roble. Disfruta de esto mientras puedas. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Tenías tantas ganas de que llegase el día de hoy para disfrutar de la tranquilidad. Pero, parece que aún no ha llegado.

Amor: No estás anímicamente bien y eso está afectando a tu relación.

Dinero: Céntrate en planear cómo aumentar tus ingresos en el día de hoy. Lo agradecerás mañana.

Trabajo: No es necesario que trabajes hoy. Organiza todas las tareas de la semana que viene durante la jornada de hoy.

Salud: Tu tripa hace tiempo que se queja. Deberías empezar a comer mejor. Ver más sobre Piscis…