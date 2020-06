Uno de los grandes genios de nuestro tiempo Steve Jobs dijo: “la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes.”

Es un buen momento para ir a por lo mejor y buscar aquellas señales que despertarán pasiones. Cada signo del zodíaco vivirá esta nueva búsqueda de una forma distinta.

Aries

Darás por terminada una relación que no te ha beneficiado en absoluto, lo que espera a partir de hoy es mucho mejor.

Salud: Prudencia es lo que necesitas, espera las pruebas o analiza bien los síntomas.

Amor: Darle una nueva oportunidad a una persona que acaba de llegar a tu vida puede ser algo de lo más necesario.

Dinero: Sabes que el tiempo es dinero, si el trabajo que haces supone una gran inversión deberías ganar una buena cantidad.

Trabajo: No te conformes con menos, busca el sitio que crees que te corresponde.

Tauro

Tus ideas son más fijas de lo que eres capaz de reconocer. Será mejor que hoy seas un poco más flexible antes de que sea tarde.



Salud: Los nervios no son buenos aliados a la hora de tomar decisiones o expresarte.

Amor: Una relación que sea especialmente negativa para ti no te favorece, pero tampoco hay que menospreciarla antes de empezarla.

Dinero: Tus opciones de inversión pueden ser menores de lo que esperabas, espera un poco antes de gastar ese dinero.

Trabajo: Trabajas para mantener a los tuyos y ganar un poco más de dinero, no por amor al arte.

Géminis

Estás viviendo unos momentos que podrían llegar a ser cruciales, toma tu tiempo antes de dar una respuesta a cualquier pregunta.



Salud: Visitar al médico podría generarte una tranquilidad especial antes de que sea tarde.

Amor: Estar cerca de una persona que te apasiona puede ser la causa de un vuelco total en tus acciones futuras. Todo puede cambiar.

Dinero: Cuidado con las faltas de dinero constantes, puede haber alguien que esté abusando de tu buena fe sin tu saberlo.



Trabajo: No te separes de aquellos que tienen soluciones a ciertos problemas.

Cáncer

No temas el destino de tus sentimientos, si envías correctamente algunos mensajes descubrirás partes ocultas de ciertas personas.



Salud: La fiebre puede ser síntoma de algunas infecciones de distinta gravedad.

Amor: El amor hace que algunas personas se encuentren directamente, no importa la distancia o los problemas acabarás en los brazos correctos.

Dinero: Es tiempo de que afrontes un nuevo estatus, ya nada es como esperabas. Ahora puedes enfrentarte a las pérdidas, más adelante no.



Trabajo: En este día puedes tener la sensación de que nada es estable, ni tu trabajo.

Leo

La manera en la que dices la cosas puede herir. Que un líder como tú sea tan sincero descolocará por completo a alguien de tu entorno.



Salud: Las 5 piezas de fruta al día no deberían faltar de tu lista de obligaciones diarias.

Amor: El amor estará en su punto más alto durante este día. Tendrás que esperar que esa persona venga hacia ti, merecerá la pena.

Dinero: Estás con las manos en la masa, generando una base para que crezcan tus ahorros, ahora toca esperar.



Trabajo: No saber qué harás mañana te puede preocupar más de lo que pensabas.

Virgo

Es mejor que seas sincero con algunas personas de tu entorno. A la larga esa sinceridad te proporciona una credibilidad mayor.



Salud:Hay un momento para ti y es ahora, no pienses en lo que vendrá, solo vive.

Amor: En el amor no hay vencidos o vencedores, solo son dos personas que están unidas con un fin común, si se termina ambos pierden.

Dinero: Sabes bien cómo ganar más de la cuenta, aunque también eres un experto gastando demasiado. Equilibra ambas opciones.



Trabajo: No te resistas ante los cambios laborales, son mejor de lo que puedes pensar.

Libra

Una parte de ti está dispuesto a afrontar nuevos retos, pero otra preferirá quedarse tal como está. La lucha está asegurada.



Salud: Los remedios naturales son compatibles con los tratamientos médicos con supervisión.

Amor: Vencer determinados aspectos de una relación complicada acabará siendo lo mejor que te podría pasar en este día.

Dinero: La manera en la que te enfrentas a los problemas de dinero es admirable, relativizarás cada uno de tus pasos.

Trabajo: Es momento de que empieces a trabajar para ti y dejes a un lado los demás.

Escorpio

El agua se moverá siguiendo las mareas, tu signo ascenderá en un camino que puede resultar favorable a tus deseos.

Salud: La manera en la que afrontas los problemas determina tu salud integral.

Amor: En el corazón de un Escorpio hay espacio para todo el mundo, pero no deberías dejar entrar a alguien que no se lo merece.

Dinero: Estás en un proceso de transformación que puede llevarte a un ciclo nuevo que será del todo necesario para ti.



Trabajo: Las cuentas en el trabajo deben cuadrar o habrá algo o alguien que no lo estará.

Sagitario

Este será un día de ciertas modificaciones, tendrás que ir en busca una manera perfecta de crecer y expandirte.



Salud: Encontrar un momento para un té o un café puede ser determinante para calmar tu mente.

Amor: En todas las relaciones de pareja hay un momento en el que se produce un punto y a parte, de ti depende continuar o no.

Dinero: No compres nada que no puedas devolver, nunca se sabe cómo acabará llegando este objeto a tu vida.



Trabajo: Sabes que hay momentos de todo tipo, hoy tendrás que lidiar con algunos complicados.

Capricornio

En un camino en el que todo parece llegar hasta ti con la mirada puesta al final de un ciclo, puedes encontrar a alguien para que te acompañe.



Salud: Tu cuerpo te pide calma, pero tu mente está buscando más y más acción.

Amor: Estás buscando y al final encontrarás. Será una manera de conseguir un gran logro para ti, aprovecha esta nueva oportunidad.

Dinero: Las cuentas de la empresa serán una realidad que te harán ver el futuro con más optimismo. Has hecho bien el trabajo.

Trabajo: Te sentirás satisfecho por los avances de los últimos días, mereces lo que tienes.

Acuario

El aire se enfrentará directamente a una serie de decisiones que pueden llegar a tener unas consecuencias inesperadas.



Salud: Te sentirás totalmente alejado de la estabilidad que antes odiabas.

Amor: El amor es un acto puro y sincero, no debe estar condicionado por nada, solo debes aceptarlo tal como venga, sin condiciones.

Dinero: Vigila bien alguno de tus gastos, puede que estén originados por algunos elementos totalmente inesperados y erróneos.



Trabajo: Trabajas tantas horas que puede que hayas perdido la noción de lo que ganas.

Piscis

Estás viviendo esta nueva lunación con especial atención. Puede que te genere más de una alegría de esas que no se olvidan.



Salud: El agua tibia con limón a primera hora puede ayudarte a depurar.

Amor: Recibir un correo o un mensaje de alguien especial puede ponerte en una situación inesperada, pero muy apetecible.

Dinero: Estás ganando dinero, pero de igual forma que llega se marcha. Analiza ciertas compras innecesarias que haces sin darte cuenta.

Trabajo: La motivación es necesaria, si quieres avanzar en el trabajo, búscala.

