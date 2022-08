Económicamente no estás en tu mejor época, lo que no significa que vayas a pasar estrecheces. Para el futuro debes aprender a ser más previsor, a no gastar en objetos superfluos y a equilibrar

tus gastos y tus ingresos. Es esencial que no te agobies.

Amor: Quizá consiga grandes éxitos en el amor.

Dinero: En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia.

Trabajo: Exponga sus prioridades laborales de manera clara.

Salud: Las cenas frugales prolongan la vida.