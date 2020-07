Frank Marshal escribió: “Un mal plan, es mejor que no tener ningún plan.”. Todos tenemos sueños e ilusiones, por muy malos que nos parezcan o inalcanzables será mejor que no creer en nada. Si quieres que en lugar de un mal plan tengas un buen plan, toma nota de todo lo que te depara el futuro y aprende de las claves de este horóscopo.

Aries

Podrás entender qué es lo que hace una relación mucho más fuerte y poderosa basándote en los demás.

Salud: Tus fuerzas estará siempre buscando una manifestación, la plena salud que necesitas.

Amor: Las comparaciones nunca son buenas y menos cuando se trata de temas sentimentales, pero hoy será distinto.

Dinero: Eres un imán de prosperidad y riqueza, solo necesitas tener muy claro hacia donde enfocarte.

Trabajo: Si sigues trabajando a la misma velocidad podrás con todo y quizás ayudes a los demás.

Tauro

En cualquier parte del mundo te sentirás afortunado, una casa no tiene que ser tan importante.



Salud: Estás siguiendo unas directrices, si decides quedarte sin ellas puedes tener ciertas consecuencias.

Amor: Te sentirás bien allí dónde esté tu corazón, no importa que sea lejos o cerca, estarás bien.

Dinero: El dinero es siempre bienvenido y más cuando llega de forma inesperada, puedes tener una sorpresa.

Trabajo: Si estás pendiente de un cobro importante, hoy será el momento de tener lo que mereces.

Géminis

En un día como hoy el cielo parecerá más azul y los pájaros pueden cantar para animarte.



Salud: No temas el resultado de una prueba, pase lo que pase, debes saberlo para reaccionar.

Amor: Todo lo verás mejor al lado de esa persona, te cambiará hasta la perspectiva de tu realidad.

Dinero: Nunca te has sentido unido a nadie por dinero, al contrario, una cifra puede separarte del todo.



Trabajo: Escoger bien a tus socios puede llegar a ser algo que te haga inmensamente feliz hoy.

Cáncer

En un entorno inestable, puedes sentirte incluso un poco peor de lo que pensabas, hoy te marearás solo.



Salud: Medicarte no es la solución definitiva para los problemas emocionales que tienes.

Amor: Cuando no eres claro diciendo lo que piensas, habrá resultados que serán inesperados y dolorosos.

Dinero: Puedes ser el dueño de una gran cuenta corriente, de no saber realmente cómo invertirla, no sirve de nada.



Trabajo: Tus compañeros pueden intentar animarte en un momento de bajón importante.



Leo

Es tiempo de revelaciones y puede que algunos secretos que dejen totalmente fuera de combate.



Salud: No puedes llegar tarde a ningún sitio, realmente esa tardanza te pondrá de los nervios.

Amor: Hay siempre un momento en el que la verdad cae por su propio peso sin que puedas hacer nada.

Dinero: Estás consiguiendo una buena cifra de dinero, no la desperdicies haciendo de las tuyas, gastando de más.

Trabajo: Hay momentos en los que debes atender a los clientes y otros, es mejor hacerles esperar.

Virgo

Estás en manos del destino y eso puede llevarte a sentir especialmente mal, cree un poco más en los astros.



Salud: No hay tiempo para dar lecciones, hoy serás tú mismo el que acepte críticas o consejos.

Amor: Cuando llega una persona a tu vida que no esperas todo puede cambiar para mejor, aprovéchalo.

Dinero: Hay siempre un momento en el que las cuentas parece que salen perfectas y hoy será así.



Trabajo: Tendrás que afrontar un revés profesional que puede hacerte un poco de daño.



Libra

Tendrás que decir adiós a una persona muy cercana y eso puede ponerte de muy mal humor.



Salud: Te dolerá el alma si no eres capaz de sentirte conectado con la naturaleza, acepta lo natural.

Amor: El amor nunca se termina, siempre tiene algunos ingredientes que van en aumento y crecen.

Dinero: Recibir una herencia es lo peor que podría pasarte hoy, preferirías no tener nada y ser feliz.

Trabajo: Dejar a un lado el trabajo por temas personales es algo que puede hacerte mucho bien.

Escorpio

Estás enamorándote perdidamente y en ese caso no hay marcha atrás, le querrás con fuerza.

Salud: Leves resfriados no deberían preocuparte de la manera que lo hacen, respira hondo.

Amor: Eres capaz de dejarlo todo para ir en busca de una persona que te ha robado el corazón, sin pensártelo.

Dinero: Puedes trabajar de cualquier cosa, nadie como tú es capaz de adaptarse a las circunstancias.



Trabajo: Tus compañeros de trabajo te ayudarán para que logres terminar tus tareas a tiempo.

Sagitario

Podrías empezar a colaborar activamente en una serie de causas que mejorarán tu imagen.



Salud: Tus cuentas son siempre en contra de tu salud, hoy deberás cuidarla un poco más.

Amor: Ser una persona altruista nunca ha sido tu fuerte, hoy por amor serás capaz de cambiar esta costumbre.

Dinero: Convencerte de hacer una inversión es una tarea casi imposible, no soltarás tu dinero por nada.

Trabajo: Estás luchando por un plus de peligrosidad que debería aportarte un poco más de dinero.

Capricornio

No siempre se gana y menos cuando tienes a alguien a tu lado que solo lucha por sí mismo.



Salud: Tu cuerpo te pedirá dormir en un lugar mejor, cambia de colchón lo necesitarás.

Amor: Una persona egoísta atrae siempre a alguien como él, el resultado puede llegar a ser desastroso.

Dinero: Sabes perfectamente lo que supone no tener dinero en el banco y no quieres revivir ese momento.

Trabajo: Serás un experto en lo tuyo, pero te costará ponerte en el lugar de la otra persona.

Acuario

Enfrentarte a lo que te rodeará es algo que te hará aprender una valiosa lección, no confíes en nadie.



Salud: Tus dedos de los pies te piden a gritos un trato mejor y un calzado adecuado.

Amor: En las relaciones nunca se sabe quién miente y quién no, la confianza ciega no te beneficiará.

Dinero: Hay siempre un plus imposible de conseguir a no ser que te esfuerces, puedes lograrlo hoy.



Trabajo: Trabajarás como si no hubiera un mañana y eso tendrá consecuencias inmediatas.

Piscis

El rey de las emociones exageradas tendrá que pasar hoy por un filtro totalmente necesario.



Salud: Estarás pendiente de un resultado que puede llegar a ser totalmente revelador.

Amor: Sentirás que debes moderar un poco tus emociones o de lo contrario tu pareja no te soportará.

Dinero: No estás dispuesto a gastar todo lo que ganas y menos sin tener forma posible para ganar más.

Trabajo: Sabes que el trabajo es algo que debes conservar o potenciar, ponte las pilas.