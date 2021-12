Santoral, 4 de diciembre

Santa Ada, Santa Bertoaria, Santa Bárbara, Santa Iza y Santa Adrenilda.

Frase del día:

Mantenerte siempre enfocado realmente ayuda a convertir sueños en realidades.

Tu nombre habla de ti:

El significado de Karina tiene una relación directa con el amor, tanto en sus aspectos positivos como negativos. A continuación, hablaremos sobre todos los detalles de este nombre, así como sobre su significado y su origen.

La personalidad de la mujer con el nombre Karina está caracterizada por los celos. No le gustará ver a su pareja con amigas íntimas o mujeres que ella no conozca, pues tiende a malpensar las cosas con mucha rapidez y que seguramente no están ocurriendo.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: No permita que la familia se inmiscuya en su relación.

Dinero: Use su sentido práctico en temas económicos.

Trabajo: Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan.

Salud: Para llevar la vida sana que desea debe vigilar su dieta.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Cupido atacará por donde menos se lo espera.

Dinero: Buen día para llevar a cabo inversiones rentables.

Trabajo: En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada.

Salud: Cualquier momento es bueno para hacer gimnasia.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Deje de ser tan suyo y busque comunicación con su pareja.

Dinero: No dé tanta importancia al ahorro.

Trabajo: Delegue labores para que los trabajos salgan en fecha.

Salud: Los dolores musculares continúan, acuda a un especialista.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: El amor será una fuente de satisfacciones.

Dinero: La suerte estará de su lado en lo referente a la economía.

Trabajo: Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte.

Salud: Para sentirse bien debe comenzar por comer mejor.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Aclárese en el terreno amoroso.

Dinero: No abuse de la generosidad de los demás.

Trabajo: Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo.

Salud: Hidrate su piel bebiendo agua.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja.

Dinero: Buen momento económico.

Trabajo: Esté alerta a las oportunidades laborales que le ofrezcan.

Salud: Se mantendrá en forma si evita los excesos.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Organice un viajecito divertido con su pareja.

Dinero: Dirija sus esfuerzos a economizar todo lo posible.

Trabajo: Puede tener ofertas de trabajo muy interesantes.

Salud: No fuerce su organismo.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Si no tiene pareja, intente confiar más en la gente.

Dinero: Piense si ese gasto es absolutamente necesario.

Trabajo: Ese malestar en su trabajo será algo pasajero.

Salud: Las muelas del juicio le podrían jugar una mala pasada.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: La persona amada está irascible, hable con ella.

Dinero: Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos.

Trabajo: Cambios profesionales y movimientos inesperados.

Salud: Si puede, váyase al mar, es fuente de energía.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Sentimientos expansivos, alegría y felicidad.

Dinero: Sus corazonadas le proporcionan beneficios económicos.

Trabajo: Pronto se acabará la etapa de monotonía laboral.

Salud: En la salud, día de gran armonía física y mental.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Encuentra a esa persona que le cubre de mimos.

Dinero: Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado.

Trabajo: El panorama profesional es francamente esperanzador.

Salud: No descuide su dentadura.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Si está sin pareja, probablemente encuentre una.

Dinero: Resolverá muy bien los asuntos de compras e inversiones.

Trabajo: Se avecinan cambios favorables en el trabajo.

Salud: Ese golpe en la muñeca puede traerle problemas.

