Santoral, 29 de enero

Santa Arcángela y Santa Himana.

Frase del día:

Si mantienes tu cara al sol, no alcanzarás a ver las sombras.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Ante los enfrentamientos con su pareja, sea sincero.

Dinero: Ahorre.

Trabajo: Sale airoso de las situaciones difíciles y sus jefes lo saben.

Salud: Momento mental bueno para poner su salud en orden.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Va a conocer a una persona muy especial.

Dinero: Vuelva a ajustarse el cinturón.

Trabajo: Tiene tendencia a crear tensiones con los compañeros.

Salud: Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor.

Dinero: Día óptimo en el aspecto económico.

Trabajo: Está algo estresado con el trabajo, cálmese.

Salud: No deje de cuidarse aunque se sienta muy bien.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: No tenga en cuenta los desplantes de su pareja, está agobiada.

Dinero: En esta jornada podría llegar un dinero extra.

Trabajo: Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas.

Salud: Mejore su dieta a base de vitaminas.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Su cónyuge le necesita más que nunca; ayúdele.

Dinero: No debe hacer operaciones demasiado arriesgadas.

Trabajo: Tenga siempre presente que nadie es imprescindible.

Salud: Anote en su agenda la revisión de la vista.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Planee una cena familiar, se alegrarán mucho.

Dinero: Compare precios a la hora de comprar.

Trabajo: Comienza a encontrar buenas ofertas laborales.

Salud: El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: La comunicación con su pareja será complicada, esfuércese.

Dinero: Vivirá un día de esplendor económico.

Trabajo: Canalizando su energía aumentará su rendimiento en el trabajo.

Salud: Estupenda forma física.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: El amor volverá a renacer en su vida.

Dinero: No le importe ser generoso si controla los gastos.

Trabajo: La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo.

Salud: El torrente de energía que lleva dentro, canalícelo.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: O cuida las relaciones amorosas, o lo sentirá.

Dinero: Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado.

Trabajo: Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan.

Salud: El tabaco le está perjudicando más de lo que cree.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Hable con su pareja, pero con diplomacia y sin enfados.

Dinero: Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce.

Trabajo: Podrá poner en práctica sus conocimientos laborales.

Salud: Sigue en tensión.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Su relación de pareja está a punto de ser casi perfecta.

Dinero: Sea cauto al gastar el dinero ahorrado.

Trabajo: Buena jornada en el trabajo, pero no se duerma en los laureles.

Salud: Haga algo de ejercicio.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Momento de gran emotividad con la familia.

Dinero: Se sentirá con ganas de hacer regalos a los suyos.

Trabajo: Le vendría bien independizarse laboralmente.

Salud: Muchas horas delante del ordenador cansarán su vista.

