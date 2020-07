Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Saturno y Plutón comienzan un encuentro que va a generar crisis en la jornada los signos de tierra. Se trata de dos planetas que controlan al cuerpo y a la mente, con lo que los sentimientos y la razón van a encontrarse en abierto enfrentamiento. Deberemos elegir, en ciertos casos, entre lo que deseamos o lo que nos conviene, entre la pasión o la razón.

Aries

Cuidado con lo que decides durante un enfado. Trata de serenarte antes de inclinarte por un bando o por el otro.

Amor: No dejes todo el peso de la relación sobre la persona que amas. Asume el papel que te toca.

Trabajo: Es necesario que te tomes un descanso.

Dinero: Te van a ofrecer un gran negocio, parecerá muy bueno a simple vista, pero no todo lo que brilla es oro.

Salud: Es mejor que dosifiques tu consumo de carne roja.. Ver más sobre Aries…

Tauro

Va a ser un día duro, pero si tomas tus decisiones con calma e inteligencia, todo saldrá bien. Evita los impulsos.

Amor: Tu pareja te pide un tiempo de reflexión.

Trabajo: Mantén la calma con los clientes, es posible que cometas un error y pierdas una buena oportunidad para tu empresa.

Dinero: Tus ahorros comienzan a crecer.

Salud: Necesitas hacer más ejercicio, tus huesos se resienten y es debido a la falta de actividad.. Ver más sobre Tauro…

Géminis

No puedes estar en más de un lugar a la vez. No te comportes como si pudiera hacerlo y no prometas cosas que no puedes cumplir.

Amor: Una persona está interesada en ti. Abre tu corazón, una bonita relación podría ver la luz si te muestras más abierto al amor.

Trabajo: Necesitas centrarte más en tu trabajo, lo estás descuidando.

Dinero: El banco no te dará el dinero que necesitas, pero un familiar te ayudará a realizar esa gran compra que quieres hacer.

Salud: Bebe más agua, necesitas hidratarte más.. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

No te preocupes si las cosas no salen del todo como esperas, mañana será otro día.

Amor: Temes por el destino de la persona a la que amas, pero debes dejarle vivir su vida a su manera.

Trabajo: Tu jefe delegará en ti una tarea importante para la que no te sientes preparado.

Dinero: Tus finanzas personales necesitan que hagas cambios. Es momento de reflexionar y analizar qué has hecho mal.

Salud: Cuida tu dieta, últimamente estás tomando demasiados dulces.. Ver más sobre Cáncer…

Leo

Es un día en el que tendrás que hacer uso de la palabra para convencer a las personas que tienes a tu alrededor de que la decisión que están tomando es errónea.

Amor: Es momento de planificar alguna actividad que devuelva la chispa a tu relación.

Trabajo: Te ofrecerán un ascenso o un cambio en tu puesto actual.

Dinero: Hoy recibirás dinero de manera inesperada.

Salud: No te asustes ante tus problemas de memoria. Sólo son frutos de la falta de atención. Ver más sobre Leo…

Virgo

Si quieres evitar problemas. no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti.

Amor: No pongas freno a lo que sientes. Solo la fuerza de la pasión puede demostrar la sinceridad de tus sentimientos.

Trabajo: Vas a competir con personas con una mayor experiencia que tú. Sin embargo, tu posees una ventaja: tu inagotable entusiasmo.

Dinero: No gastes dinero salvo que sea absolutamente necesario.

Salud: Tienes problemas en la piel, pide cita en el dermatólogo.. Ver más sobre Virgo…

Libra

Prefieres no entrometerte cuando hay conflictos cerca, pero esta vez va a ser indispensable que tomes partido.

Amor: Si el amor no ha aparecido aún en tu vida, hoy será un día perfecto para salir a buscarlo.

Trabajo: Un compañero de trabajo necesitará tu ayuda.

Dinero: Te devolverán el dinero que prestaste hace tiempo y que creías perdido.

Salud: Pasas demasiadas horas delante del ordenador, no olvides hacer descansos cada hora o tu vista se verá afectada.. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Los celos son algo habitual en ti. No te parecen algo extraño o fuera de lugar, pero su recurrencia preocupa a los que te rodean.

Amor: Menos posesividad y más afecto. Tu pareja podría comenzar a pensar en dejar la relación si no controlas tus celos injustificados.

Trabajo: Te harán una propuesta de trabajo en una empresa que siempre te ha resultado muy atractiva.

Dinero: Sigue ahorrando y pronto podrás darte el capricho que tanto deseas.

Salud: Necesitas cambiar tu dieta y reducir el número de grasas y azúcares.. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

Te cuesta trabajo reconocer tus errores o de lo contrario, personas cercanas a ti pueden salir heridas.

Amor: Alguien del pasado volverá a tu vida.

Trabajo: Si no reconocer tus errores, no podrás aprender de ellos.

Dinero: Estás gastando demasiado dinero y alguien cercano a ti te lo echará en cara.

Salud: Te sientes con más energía que nunca, aprovecha este momento.. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Signos como Géminis y Tauro podrían estar más pendientes de ti que de costumbre. Hazles ver que su preocupación por ti es excesiva.

Amor: Mide tus palabras antes situaciones difíciles, tu pareja necesita que le escuches más y que le des consejos basados en la experiencia.

Trabajo: Tendrás un enfrentamiento con tu jefe que podría provocar cambios en tu puesto de trabajo.

Dinero: No son buenos momentos para hacer préstamos. Si alguien te pide dinero, tendrás que descartar la posibilidad de prestárselo.

Salud: Tienes un pequeño problema de salud, hazte un análisis de sangre.. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Controla tus impulsos y analiza mejor la situación en la que te encuentras antes de actuar.

Amor: No sabes a dónde vas en esta relación. Es mejor que, por un tiempo, sea tu pareja la que tome decisiones.

Trabajo: Tienes una gran idea, pero temes que te la roben.

Dinero: Todo gasto caprichoso tiene consecuencias a largo plazo.

Salud: Necesitas desconectar o el estrés puede pasar factura.. Ver más sobre Acuario…

Piscis

Es tiempo de despertar. Deja de soñar despierto y pon tus pies firmes sobre el suelo para evitar tomar decisiones que pueden perjudicarte.

Amor: Tus sospechas de infidelidad son correctas.

Trabajo: Quieres comenzar un nuevo negocio, pero no es un buen momento.

Dinero: No es un buen día para los juegos de azar.

Salud: Hoy te sentirás más descansado que de costumbre.. Ver más sobre Piscis…