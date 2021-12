Santoral, 25 de diciembre

Santa Belinda y Santa Belén.

Frase del día:

La felicidad permite que mejoremos nuestra situación y esperar que el día de mañana sea mucho mejor.

Tu nombre habla de ti:

Nombre masculino de origen hebreo que significa Dios es misericordioso, se trata del hipocorístico del nombre catalán Joan, Juan en el castellano. Este nombre fue muy usado en la Edad Media, como también lo fue Jana.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: La familia le va a tener bastante pendiente de ella.

Dinero: Debe dar salida a ese dinero ahorrado, regálese un capricho.

Trabajo: Jornada laboral agotadora.

Salud: No descuide la correcta higiene bucal.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Cuando menos lo piense va a surgir un romance.

Dinero: Ahorre para poder hacer frente a posibles gastos imprevistos.

Trabajo: Sus jefes le valoran más que nunca, aunque no se lo digan.

Salud: Anímese, esas molestias no tienen importancia.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Alguien intenta un juego sucio con un amigo suyo; no lo consienta.

Dinero: No se lamente ahora del dinero que ha gastado días atrás.

Trabajo: Sus compañeros no comparten su nuevo proyecto.

Salud: Debe ser estricto con su dieta, evite tantas chucherías.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Hoy su pareja le responderá con un arrebato de pasión.

Dinero: Debe ser más cauto a la hora de dar préstamos.

Trabajo: Recompensa a sus esfuerzos profesionales.

Salud: No descuide su dieta y evite los excesos.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Abandone ese malhumor, su pareja le necesita.

Dinero: Los agobios con el dinero desaparecen.

Trabajo: Está en un momento laboral especialmente eficaz.

Salud: Estupenda forma física.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Cada vez está más enamorado de su pareja.

Dinero: Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar.

Trabajo: Comienza una buena etapa profesional.

Salud: Si quiere hacer régimen, consulte antes con un endocrino.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: No desatienda a los parientes, ellos no lo merecen.

Dinero: Su economía va a sufrir varios reveses inesperados.

Trabajo: Haga frente a los conflictos laborales con decisión.

Salud: Relajarse es primordial para su salud.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo.

Dinero: Momento idóneo para inversiones.

Trabajo: Su ingenio será bien recibido por sus jefes.

Salud: Cuide las partes más débiles de su organismo.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Si busca una relación amorosa estable, tiene que ceder.

Dinero: No gaste todo lo que tiene, ahorre algo.

Trabajo: Demuestra su valía y aumenta su prestigio entre sus jefes.

Salud: Modérese con lo que come fuera de casa.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: La vida en pareja le dará grandes satisfacciones.

Dinero: Cuente con la posibilidad de mejorar su economía.

Trabajo: Excelente momento para aportar iniciativas en el trabajo.

Salud: Descargue el exceso de energía con ejercicio.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Discusiones frecuentes con su pareja.

Dinero: Le amenazan importantes gastos extras, sea comedido.

Trabajo: Deje de verlo todo negro en el trabajo.

Salud: Procure evitar los excesos en su alimentación.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Es ya la hora de hacer las paces con su pareja.

Dinero: Plantéese pedir un préstamo a una persona de confianza.

Trabajo: Saldrá airoso de una situación laboral compleja.

Salud: Ha forzado su cuerpo al máximo y ahora necesita reposo.

