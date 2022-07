Has de bajar el ritmo y esperar que los acontecimientos se produzcan solos. No por mucho insistir vas a lograr lo que pretendes. Por lo demás, no esperes grandes novedades estos días, porque no va a acontecer nada sorprendente ni inquietante.

Amor: Ambiente familiar revuelto, ármese de paciencia.

Dinero: Se va a ver obligado a pagar una deuda de un familiar.

Trabajo: No pase a otro trabajo sin acabar el actual.

Salud: Las energías se reponen con una adecuada alimentación.