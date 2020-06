“Sólo se vive una vez. Pero si lo haces bien, una vez basta” decía Mae West. En esta gran obra de teatro en donde somos los protagonistas, vamos sin guion, nos enfrentamos a todo tipo de contratiempos con la mirada puesta a un futuro ideal. Si quieres conocer un poco mejor ese guion improvisado, toma nota de este horóscopo.

Aries

Tu energía se dispersa de la misma forma que las gotas de lluvia. Será mejor que empieces a centrarte hoy.

Salud: Sabes que el tiempo no pasa en vano, todo sucede por algo, acepta cualquier acto.

Amor: Sabes que tu cartera tiene un límite, si la expones a demasiados cambios puedes sufrir las consecuencias.

Dinero: En la suma de dinero que ganas cada mes debe haber incluida una serie de elementos que son imprescindibles para ti.

Trabajo: Te verás totalmente abrumado por la llegada de varios correos que estaban desaparecidos.

Ver más sobre Aries…

Tauro

Tus sentimientos van en una montaña rusa, a veces no sabes si podrás subir más y otras caes en picado.



Salud: No sueles tener la autoestima por las nubes, pero hoy será una excepción que te hará bien.

Amor: Amas con todas tus fuerzas, pero también odias con la misma facilidad, todo tienen un por qué y deberás descubrirlo.

Dinero: Los bancos siempre ganan, por mucho que quieras buscar una alternativa sin tantas comisiones, será imposible.

Trabajo: Te cubrirás de gloria en algunos aspectos de tu empresa, puedes presumir de ello.

Ver más sobre Tauro…

Géminis

Las almas gemelas están destinadas a encontrarse, no importa la distancia en el tiempo o en el espacio.



Salud: Conseguir no pasarte con la comida algunos días como hoy, será misión imposible

Amor: Te costará un poco más empezar una relación, cuando llega una persona que te complementa, lo sabes.

Dinero: La energía que inviertes en quejarte por todo, podrías dedicarla a empezar a trabajar con todas tus fuerzas.



Trabajo: Trabajar más quiere decir implicarse con todas tus fuerzas en un proyecto ganador.

Ver más sobre Géminis…

Cáncer

Te sobrarán las palabras, los gestos y los mensajes, podrás decirlo todo con una sola mirada muy directa.



Salud: Comprenderás que siempre hay tiempo para uno mismo y es, en esencia, lo más importante.

Amor: Si ves que no terminas de encajar bien algunas palabras, hazlo notar o de lo contrario, podrán repetirse.

Dinero: No invites a todo el mundo, tu buena fe puede tener consecuencias terribles en tu economía doméstica.



Trabajo: Te centrarás en no pensar demasiado en algunos clientes y eso te beneficiará.

Ver más sobre Cáncer…

Leo

La fuerza de un león se ve a kilómetros de distancia, pero no siempre se aprecia de la misma manera.



Salud: Empezar a caminar a primera hora activará el metabolismo y quemará algunas grasas.

Amor: Esa energía que siempre has desprendido no será tan atrayente, tendrás que esforzarte un poco más.

Dinero: Hay proyectos o clientes que se te resisten y eso quiere decir que debes asumir una pérdida importante.

Trabajo: Tu empleo es algo que forma parte de ti, pero hoy parecerá algo ajeno en todos los sentidos. Ver más sobre Leo…

Virgo

La fortaleza de la tierra puede llegar a ser enorme, la sentirás especialmente en algunos pasos que des.



Salud: Cuidado con lo que haces o sientes, esas emociones causan más daño de lo que crees.

Amor: La firmeza de tus decisiones no tendrá marcha atrás, hagas lo que hagas no podrás rectificar.

Dinero: Te sobran los recursos para lo que te interesa y lo realmente importante lo estarás dejando en alto.



Trabajo: Es tiempo de no dejar nada por hacer, toda tarea pendiente puede hacerte perder dinero.

Ver más sobre Virgo…

Libra

Las creencias de que todo se va creando de la nada nunca te han gustado, buscarás el motivo oculto.



Salud: Si has conseguido llegar hasta aquí sin sufrir ningún contratiempo te considerarás afortunado.

Amor: Te conoces bien y sabes que sin esa chispa será complicado que puedas estar cerca de esa persona.

Dinero: Falta un poco para que puedas volver a sentirte seguro, las normas todavía no te hacen bajar la guardia.

Trabajo: En esta nueva normalidad sabes que hay momentos en los que no puedes quejarte de nada. Ver más sobre Libra…

Escorpio

Podrías mantener la calma ante cualquier contratiempo, pero no lo harás, preferirás estallar del todo.

Salud: Te sentirás a merced de cualquier contratiempo que surja a tu alrededor, te caerás.

Amor: Eres una bomba cuando las cosas no salen como estaban planeadas, tu pareja o familia pagará las consecuencias.

Dinero: La envidia en temas de dinero es algo que puede llevarte a amargarte la vida en todos los sentidos.



Trabajo: No merecerá la pena darlo todo en un trabajo que no te ofrece el dinero que necesitas. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

No te separes en absoluto de ciertas normas, será mejor que las cumplas o acabarás el día peor.



Salud: No es tiempo de perder el respeto a los resfriados están aquí y pueden ser terribles.

Amor: Cuando quieres llevar la contraria a tu pareja lo haces de una forma que puede haceros daño a ambos.

Dinero: Será complicado que puedas ganar algo de dinero de más en día como hoy, pero puede caer alguna venta.



Trabajo: Tener el teléfono del trabajo operativo puede darte ese golpe de suerte que esperabas. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

Sucumbirás ante una tentación enorme que puede acabar teniendo algunas consecuencias.



Salud: El dulce te puede llegar a abrumar de tal forma que harás lo que sea para conseguirlo.

Amor: Eres una persona que no se deja llevar por las influencias, tu amor es de lo más auténtico que existe.

Dinero: Querer comprar algo que llevas año deseando puede acabar como el rosario de la aurora a nivel financiero.

Trabajo: Te gustará tanto tu trabajo que en un día como hoy puedes estar deseando volver. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

Conseguir un objetivo a largo plazo no debería preocuparte tanto, es algo que puede llegar o no.



Salud: Solo querrás estar en la cama o en el sofá, no te moverás de ninguno de los dos sitios.

Amor: Los sentimientos son los que son, por mucho que lo intentes no se borrarán o se transformarán hoy.

Dinero: Te nutrirás de una fuerza increíble para convencerte de todo lo que deseas a nivel financiero.



Trabajo: Trabajar tanto entre semana te llevará al agotamiento, algo no funciona si terminas así. Ver más sobre Acuario…

Piscis

La soledad es algo que puede incluso hacerte daño, te imaginas el futuro con esa persona sin condiciones.



Salud: Te moverás tan rápidamente que llegarás al final del día apenas sin darte cuenta.

Amor: Que te pongan algunas barreras infranqueables puede ser algo que incluso te motive un poco más.

Dinero: No harás suposiciones, lo que tienes es lo que debes gestionar hoy, no esperes nada de nadie.

Trabajo: Te pondrás manos a la obra para ordenar una oficina repleta de papeles mal colocados.

Ver más sobre Piscis…