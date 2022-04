23 agosto – 23 septiembre

Amor: No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas.

Dinero: Cuide su economía, no se deje llevar por las compras.

Trabajo: No olvide que el comienzo en cualquier trabajo es duro.

Salud: Si fuerza demasiado la máquina, el organismo se debilita.