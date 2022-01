Santoral, 15 de enero

San Pablo.

Frase del día:

Con una sonrisa tendrás el poder de ver las mejores cosas, aún en los peores momentos.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Gran necesidad de dar y recibir afecto.

Dinero: Una persona intenta acercarse por motivos económicos.

Trabajo: Éxito laboral, disfrútelo.

Salud: Muy bien hacer ejercicio, pero no fuerce en exceso la máquina.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: No juegue con los sentimientos de su pareja.

Dinero: El exceso de gastos mermará su economía.

Trabajo: Tenga cuidado con los despistes laborales.

Salud: Al dormir, una mala postura le provocará dolor de cuello.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Alguien muy cercano deseará hacerle la vida feliz.

Dinero: Mal momento para obtener beneficios.

Trabajo: Momento de grandes responsabilidades laborales.

Salud: Riesgo de enfriamiento.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo.

Dinero: El panorama económico se presenta sin problemas.

Trabajo: Día de abundante actividad laboral.

Salud: Deseche esa obsesión por la salud, está perfectamente.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Llegan nuevas y desconocidas experiencias.

Dinero: Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones.

Trabajo: Piénselo bien antes de aceptar ese trabajo.

Salud: Día agotador, respete sus horas de sueño.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Oportunidad de conocer a nuevas e interesantes personas.

Dinero: El dinero escasea.

Trabajo: No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso.

Salud: Que su salud siga bien depende de usted.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas.

Dinero: Se avecinan limitaciones económicas.

Trabajo: Con su imaginación logrará sus metas profesionales.

Salud: La salud le acompaña, disfrute de la vida

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: No fomente la inseguridad y desconfianza entre sus amigos.

Dinero: Su cuenta corriente está rebosante y eso le da seguridad.

Trabajo: Puede que reciba algún reconocimiento por su trabajo.

Salud: Salud estupenda.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Hoy está con ganas de pelea, relájese.

Dinero: Necesita dinero y eso le agobia un poco.

Trabajo: No baje la guardia y no se acomode en su situación laboral.

Salud: Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Nuevas personas se interesarán por usted.

Dinero: Buena situación económica.

Trabajo: Piense que no tiene edad para realizar ese trabajo.

Salud: Procure protegerse de los cambios de temperatura.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Su familia le está demostrando más cariño que nunca.

Dinero: Va a ser muy generoso con los que le rodean.

Trabajo: Lo rutinario no le deja poner en práctica su creatividad laboral.

Salud: Debe dormir más, tómeselo en serio.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: El cariño a los demás nunca sobra.

Dinero: Ahorre todo lo que pueda porque lo va a necesitar.

Trabajo: Su creatividad le va a facilitar bastante su trabajo.

Salud: Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

