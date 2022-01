Santoral, 1 de enero

Solemnidad de Santa María Madre de Jesús, San Emmanuel o Manuel y San Jesús.

Frase del día:

Deja que tu esencia resuene en tus acciones.

Tu nombre habla de ti:

Irina, una niña que tiene el dramatismo impregnado en su carácter, no lo duda para soltar una lágrima por lo que le molesta, una sonrisa por lo que le alegra o darle un puño al que se meta con ella. No tiene un origen claro solo ser un derivado de Irene, pero su nombre es muy utilizado en Rusia.

Irina, aunque es dramática tiene otra característica especial bastante particular, y es que es muy introvertida, no congenia con mucha gente, se le dan bien los trabajos donde tiene que estar sola, retirada, con pocas personas, no le gustan para nada los conciertos o los sitios públicos con mucha gente.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Apoyo incondicional en su entorno afectivo.

Dinero: Momento clave para realizar nuevos proyectos financieros.

Trabajo: Muy buenas noticias de tipo laboral.

Salud: Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Magnífico día para el amor.

Dinero: Bache económico superado.

Trabajo: El momento profesional le obligará a asumir riesgos.

Salud: Gracias a su fuerza de voluntad, está sano y fuerte.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Refúgiese en su familia y sus amigos.

Dinero: No es buen momento para gastar.

Trabajo: Inteligencia despierta, alerta y curiosa en el trabajo.

Salud: Quizá padezca acidez de estómago.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Caerá a los pies de esa persona que tanto le insiste.

Dinero: Controle su economía, se avecinan gastos.

Trabajo: En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades.

Salud: Su organismo necesita aire libre.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Romper la rutina enriquece la vida de pareja.

Dinero: Es un mal momento para que invierta, mejor ahorre.

Trabajo: Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo.

Salud: Una bicicleta estática puede ser un comienzo.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: No espere a que su pareja le pida explicaciones.

Dinero: Busque nuevas formas de aumentar su capital.

Trabajo: Tiene muchas posibilidades de ascender de categoría.

Salud: La tranquilidad es la mejor medicina.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Tenga o no pareja en estos momentos, se divertirá mucho.

Dinero: Llega un dinero con el que no contaba.

Trabajo: Medite detenidamente las ofertas antes de cambiar de trabajo.

Salud: Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Hable con su pareja de sus necesidades.

Dinero: Trate de ahorrar un poco más.

Trabajo: Algún problema puede retrasar su carrera profesional.

Salud: Cuidado con los accidentes domésticos.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: La diferencia de edad puede ser un hándicap en su relación.

Dinero: Estudie a fondo esa nueva inversión.

Trabajo: Sentirá que la rutina laboral domina todo lo que hace.

Salud: Puede sufrir una conjuntivitis, acuda al oftalmólogo.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Quizá consiga grandes éxitos en el amor.

Dinero: Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe.

Trabajo: Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos.

Salud: Intente relajarse y descansar todo lo que pueda.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz.

Dinero: Dirija sus esfuerzos a economizar todo lo posible.

Trabajo: Los asuntos laborales le irán muy bien.

Salud: Molestias en la garganta, haga gárgaras de limón caliente.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: No hacen falta tácticas con la persona amada.

Dinero: Momento oportuno para hacer pequeñas inversiones.

Trabajo: La disciplina en el trabajo va a tener buenos resultados.

Salud: Los huesos pueden resentirse si se excede con el deporte.

