Descubre la predicción de hoy para tu signo zodiacal sobre salud, dinero y amor. SEMANA te trae el destino diario para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Tu nombre habla de ti:

Seguro que alguna vez te has preguntado el significado de tu nombre y no conocías la historia o etimología que se escondía detrás de el, probablemente también puedas estar pensando en tener un bebé y quieres elegir el mejor nombre para el. No te preocupes sea como fuere, nosotros somos el mejor diccionario de lo nombres online donde podrás consultar cualquier significado o santoral de forma totalmente gratuita.

Si has llegado hasta aquí buscando el significado de los nombres te diremos que no te preocupes, es de lo más normal querer saberlo todo acerca del origen y los misterios que se esconden detrás del apelativo con el que todo el mundo se dirige hacia ti: tu nombre propio. Tenemos disponible un listado ordenado con todos los nombres, déjate llevar y descubre más sobre el maravilloso mundo de los nombres.

También es normal preguntarse acerca de los orígenes de tus apellidos, los cuales no son impuestos a partir del gusto de los padres, sino que son heredados a partir de los antepasados familiares. ¿No sabes qué nombre elegir? No lo pienses más y consultar el significado de cualquier nombre y sal de dudas.

Dependiendo de tu intención, te recomendaremos unos nombres o otros totalmente distintos o también puedes consultar el significado de los nombres, encontrar cualquier nombre alfabéticamente a través de esta tabla que te dejamos a continuación. Es muy sencillo, solo debes pinchar sobre la letra que quieras buscar.

Santos:

San Fermín, Santa Edilburga, San Cirilo de Telsalónica y San Aarón.

Proverbio:

Tenemos miedo de cambiar, pero el cambio no es malo, es una transformación que nos mejora y nos vuelve mejores persona.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Demuestre mayor cariño a las personas que le importan.



Dinero: Cuidado con las autogratificaciones, sea comedido.

Trabajo: Tómese con calma la avalancha de trabajo de hoy.

Salud: Mientras su salud siga resentida, no cometa excesos. Ver más sobre Ares…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: No sea agresivo con las personas que le quieren.



Dinero: Debe poner límite a sus gastos o no llegará a fin de mes.



Trabajo: Tiene suficiente capacidad de trabajo para hacer de todo.

Salud: Sacúdase la pereza, haga más ejercicio físico. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Hable con su pareja abiertamente de sus sentimientos.

Dinero: Guarde algo de dinero, ya que pueden surgirle imprevistos.



Trabajo: Sus méritos se traducen en una mejora laboral.

Salud: Propensión a dolores musculares. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Romper la rutina enriquece la vida de pareja.



Dinero: Su saldo le permite realizar ese viaje soñado.

Trabajo: Trate de captar nuevos clientes para su empresa.

Salud: Puede recaer por un constipado mal curado. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Vivirá las relaciones de manera intensa.

Dinero: El dinero es importante, pero no lo es todo.

Trabajo: Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme.

Salud: El abandono físico puede arruinar su estómago. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: La complicidad con su pareja va en aumento, disfrútela.



Dinero: Gaste sin miedo, luego no le faltará.

Trabajo: No confunda lo personal con lo profesional.

Salud: Gozará de un perfecto equilibrio físico y mental. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: Pasar demasiado tiempo solo, puede deprimirle.



Dinero: Los astros le empujan a gastar más de lo que debe.



Trabajo: TEs hora de autoafirmarse ante sus jefes.

Salud: Evite las comidas muy picantes. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: No espere a que su pareja le pida explicaciones.



Dinero: Controle personalmente sus asuntos financieros.

Trabajo: Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo.

Salud: Un baño de sales es algo muy recomendable. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Las pasiones están bien, pero con medida, sea selectivo.



Dinero: Reserve dinero para más adelante, puede que lo necesite.

Trabajo: Sea prudente, evite los enfrentamientos con sus superiores.

Salud: Estado de ánimo eufórico. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: Echa de menos a alguien que significa mucho para usted.



Dinero: Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado.



Trabajo: Viejos proyectos laborales pueden empezar a cuajar.



Salud: Vigile las molestias musculares. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Está tratando a sus familiares de una forma injusta.



Dinero: La falta de fondos obstaculiza la buena marcha de su negocio.

Trabajo: El trabajo anterior se traduce en resultados positivos.

Salud: Procure protegerse de los cambios de temperatura. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Logra por fin hablar con la persona que le interesa.



Dinero: Ponga al día sus cuentas antes de gastar alegremente.

Trabajo: Los vientos laborales soplan a su favor.

Salud: No se acueste inmediatamente después de cenar. Ver más sobre Piscis…