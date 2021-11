Tu nombre habla de ti:

Una mujer llena de dulzura y sobre todo encanto en cada palabra que va pronunciado. Es altamente femenina y resulta agradable al iniciar cualquier conversación.

La sensibilidad está de por medio y puede visualizarse como una persona cuestionable, dependiendo de la situación en la que se encuentre. Cuenta con múltiples talentos artísticos que sabe explotarlos al máximo y por supuesto, darlos a conocer a donde quiera que va.

Santos:

Santa Silvia y San Martín de Porres.

Frase del día:

Tu vida podría terminar mañana por eso no te deprimas, no te compliques, vive hoy porque no sabes si mañana podrás hacerlo.

Aries

21 marzo-20 abril

Amor: Su pareja se esforzará en agradarle, sígale.



Dinero: Sus transacciones bursátiles le reportan grandes beneficios.

Trabajo: Jornada positiva en el terreno laboral.

Salud: Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo. Ver más sobre Ares…

Tauro

21 abril-21 mayo

Amor: Está en un buen momento afectivo.



Dinero: Cuidado con los imprevistos, reserve algo de dinero.

Trabajo: Su petición de trabajo ha sido tenida en cuenta.

Salud: No se exponga al frío por las noches. Ver más sobre Tauro…

Géminis

22 mayo-21 junio

Amor: Es necesario que recapacite sobre sus sentimientos.



Dinero: Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir.



Trabajo: La relación con sus compañeros es normal.

Salud: Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda. Ver más sobre Géminis…

Cáncer

22 junio-22 julio

Amor: Vientos de estabilidad en el amor.



Dinero: Reserve algo de dinero para una posible emergencia.

Trabajo: Sus opciones profesionales se amplían.

Salud: Si está mucho de pie, cuide su circulación. Ver más sobre Cáncer…

Leo

23 julio-22 agosto

Amor: Le conviene expresar sus emociones.



Dinero: Si está pensando en pedir un préstamo, espere unos días.

Trabajo: Día poco propicio para tomar decisiones laborales.

Salud: Dinamismo y energía rebosan en su vida. Ver más sobre Leo…

Virgo

23 agosto-23 sept.

Amor: Los astros le unen a sus seres queridos.

Dinero: Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero.

Trabajo: Logre la confianza de compañeros y superiores.

Salud: Óptima salud, pero protéjase de las corrientes. Ver más sobre Virgo…

Libra

24 sept.-23 oct.

Amor: El diálogo pondrá fin a los malentendidos familiares.



Dinero: Esos últimos gastos le pueden dejar descapitalizado.



Trabajo: Consigue ser una pieza importante en su empresa.

Salud: Cúrese de una vez ese catarro. Ver más sobre Libra…

Escorpio

24 oct.-22 nov

Amor: Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja.



Dinero: Si tiene que hacer algún regalo, cíñase a sus posibilidades.

Trabajo: Su trabajo influirá en la buena marcha de la empresa.

Salud: Si fuma, intente disminuir el consumo. Ver más sobre Escorpio…

Sagitario

23 nov.-21 dic.

Amor: Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar.

Dinero: Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja.

Trabajo: El trabajo le va a absorber más de lo que cree.

Salud: Un consumo mayor de frutas y verduras le hará bien. Ver más sobre Sagitario…

Capricornio

22 dic.-20 enero

Amor: La pasión jugará un papel muy importante en su vida.



Dinero: Hoy sus cuentas le dejan respirar.



Trabajo: Se presentarán oportunidades interesantes en el trabajo.



Salud: Duerma un poco más, está trasnochando en exceso. Ver más sobre Capricornio…

Acuario

21 enero-20 febrero

Amor: Momento de paz y estabilidad emocional.

Dinero: El dinero es importante, pero no lo es todo.

Trabajo: Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo.

Salud: No abuse tanto del tabaco y las comidas copiosas. Ver más sobre Acuario…

Piscis

21 feb.-20 marzo

Amor: Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas.



Dinero: Debe ahorrar parte de sus ingresos.

Trabajo: Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa.

Salud: Un golpe sin importancia le puede ocasionar algún malestar. Ver más sobre Piscis…