Desconfía de las promesas que no son realistas porque podrían estar intentando aprovecharse de tu ingenuidad. Esto no significa que te conviertas en alguien inseguro y temeroso de los demás,

pero será beneficioso que seas cauto. No te preocupes en exceso.

Amor: Comparta su preocupación por los problemas familiares.

Dinero: Jornada poco propicia para realizar gestiones financieras.

Trabajo: Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo.

Salud: Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.