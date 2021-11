Santoral, 23 de noviembre

Santa Eanfleda, Santa Fermina y Santa Flora.

Frase del día:

La vida es un regalo, no es fácil vivirla lose, pero es tuya y no hay regalo mas grande que algo que te pertenece desde que naciste.

Tu nombre habla de ti:

Lía nombre femenino de origen hebreo que se origina del verbo la ‘a, que quiere decir cansada, fatigada. Sin embargo otras persona dedicadas al estudio de los nombres la relacionan con le ´ah, cuyo significado es vaca salvaje. Sin lugar a dudas muchas veces queremos encontrar el significado de los nombres para poder decidir entre un nombre o otro, es una difícil elección el seleccionar un nombre para nuestros hijos.

Aries (21 marzo – 20 abril)



Amor: Su relación funciona por la paciencia que tiene su pareja.

Dinero: Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario.

Trabajo: Acostúmbrese al ritmo intenso en su jornada de trabajo.

Salud: Más fuerte que un roble, así que no se queje.

Tauro (21 abril – 21 mayo)



Amor: Aproveche su tiempo libre para estar con su pareja.

Dinero: La seguridad económica que busca tardará en llegar.

Trabajo: En el trabajo, recibirá un merecido reconocimiento.

Salud: Evite los excesos en la mesa.

Géminis (22 mayo – 21 junio)



Amor: Ocasión de hacer un viaje con su pareja.

Dinero: Puede que le toque un dinero a la lotería, disfrútelo.

Trabajo: En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario.

Salud: Un amigo le enseñará a introducir buenos hábitos en su dieta.

Cáncer (22 junio – 22 julio)



Amor: Cuanto más ayude a sus amigos más harán ellos por usted.

Dinero: Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce.

Trabajo: Avanza a pasos agigantados hacia ese puesto soñado.

Salud: Esa tensión constante acabará pasándole factura.

Leo (23 julio – 22 agosto)



Amor: Proyectos para compartir por completo con su pareja.

Dinero: Programe su economía sin angustias ni agobios.

Trabajo: Si tiene más calma, rendirá mejor en su trabajo.

Salud: La gimnasia o cualquier deporte se va haciendo imprescindible.

Virgo (23 agosto – 23 septiembre)



Amor: Su familia necesita más diálogo y apoyo que nunca.

Dinero: Va a disfrutar mucho de su dinero, se irá de compras.

Trabajo: Perspectivas laborales esperanzadoras.

Salud: Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Libra (24 septiembre – 23 octubre)



Amor: Cuide a su pareja, no lo olvide.

Dinero: Prosperan satisfactoriamente las inversiones del pasado.

Trabajo: No se inquiete, los cambios en el trabajo no serán negativos.

Salud: Levemente, su salud se verá afectada.

Escorpio (24 octubre – 22 noviembre)



Amor: Refúgiese en los brazos de su pareja.

Dinero: Acaban las deudas que le agobian.

Trabajo: Su valía profesional se está cuestionando, defiéndase.

Salud: Las molestias orgánicas que le preocupan no serán graves.

Sagitario (23 noviembre – 21 diciembre)



Amor: Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte.

Dinero: Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero.

Trabajo: En el terreno laboral, hoy se producirán muchas novedades.

Salud: Su positivismo ante la vida favorece a su salud.

Capricornio (22 diciembre – 20 enero)



Amor: Dinámica diferente en la relación de pareja.

Dinero: Estudie a fondo esa nueva inversión.

Trabajo: Si no puede con tanto trabajo, hable con sus jefes.

Salud: Debe aliviar tensiones musculares.

Acuario (21 enero – 20 febrero)



Amor: Si no se siente a gusto, no mantenga esa relación.

Dinero: No gaste en diversiones más de lo que puede.

Trabajo: Los cambios profesionales suelen ser favorables.

Salud: Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.

Piscis (21 febrero – 20 marzo)



Amor: Una cita a ciegas se puede convertir en algo más.

Dinero: Alguien le pedirá ayuda para un problema económico.

Trabajo: Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en el trabajo.

Salud: No fuerce en exceso su organismo, no es saludable.

